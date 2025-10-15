А всех в итоге спасла девчонка: почему Джон Сноу никогда не сражался с Королем Ночи

Меню
15 октября 2025 15:42
Кадр из сериала «Игра престолов»

Противники ограничивались только взглядами.

При каждой встрече Джона Сноу и Короля Ночи в «Игре престолов» возникало особое напряжение. Их взаимодействие ограничивалось многозначительными взглядами. Даже во время грандиозной битвы за Винтерфелл герои не сошлись в решающем поединке.

Многолетнее противостояние словно вело к кульминационной дуэли. Однако судьбу повелителя Белых Ходоков решила неожиданная участница, Арья Старк.

Такой поворот вызвал недоумение у многих поклонников сериала. Зрители ждали логического завершения этой вражды. Создавалось впечатление, что Король Ночи сознательно избегал прямого столкновения со Сноу.

Почему битва между Королем Ночи и Джоном Сноу не состоялась

Король Ночи не видел практического смысла в личном поединке. Он никогда не тратил силы на бессмысленные вызовы. Его огромная армия практически сломила сопротивление защитников Винтерфелла.

Победа людей стала возможной только благодаря уникальным способностям Арьи, подкравшейся к злодею. Именно её удар окончательно уничтожил ледяную угрозу.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Кто бы выиграл в битве

Внешность Короля Ночи производит грозное впечатление. Однако сериал не продемонстрировал его настоящих боевых возможностей. Зрители никогда не видели его участие в полноценном сражении.

Неизвестно, обладает ли он какими-либо особыми способностями. Сцена с Теоном Грейджоем остается единственным ориентиром. В этом эпизоде Король Ночи показал молниеносную реакцию и точность движений, но всего один раз.

На основе этого можно строить предположения о его силе. Вероятно, он мог бы противостоять Джону Сноу как минимум на равных. Такую точку зрения высказывает автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что на самом деле означал символ, который появлялся в «Игре престолов».

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
