Новый сериал НТВ со Стояновым и... попугаем: майору предстроит разгадать подсказки напарника и найти сокровища криминального авторитета

Майор Воронов не собирался начинать новую жизнь — но пришлось.

В остросюжетном детективе «Пират» (НТВ) Максим Стоянов играет майора Константина Воронова — человека, который мечтает только об одном: спокойно дожить до пенсии.

Герой устал, циничен, лишён семьи и поддержки коллег. Но всё меняется в день, когда он приезжает на очередное место преступления — и уходит оттуда уже не один.

Майор, который хотел просто уйти на пенсию

Воронов похож на классических героев НТВ: жёсткий, нелюдимый, принципиальный. Он потерял практически всё из-за служебных травм и собственного характера. До пенсии остаются считанные недели — но в отдел приходит новое дело, которое ломает весь его план «дотерпеть и исчезнуть».

Именно здесь появляется тот самый неожиданный напарник — попугай, найденный на месте преступления. Он становится неизменным спутником Воронова, который влезает в каждое расследование.

Тандем, который нельзя предсказать

С этого момента Воронов уже не одиночка. Его новый «напарник» не просто озвучивает услышанное — он выдаёт фразы, похожие на подсказки.

Однажды он произносит странную комбинацию слов, которая Воронову сперва кажется бредом, а потом — ключом к раскрытию преступления.

Так майор выясняет: загадочные слова — названия редких монет.

Сокровища криминального авторитета

Улики начинают складываться в цепочку: всё ведёт к банде криминального авторитета по кличке Кобальт. По легендам, он спрятал крупный клад, и доступ к нему был только у самых приближённых. Теперь за этим наследством охотятся бывшие подельники Кобальта — Африканец и Скрипач.

И неожиданно — сам Воронов. Майор понимает, что на кону не только сокровища, но и его собственная жизнь. А новый спутник будто знает больше, чем должен.

Команда НТВ и настроение сериала

Режиссёр Павел Мальков описывает «Пирата» как смесь криминальной драмы и ироничного приключения. Продюсер Максим Есаулов отмечает, что ключевой особенностью проекта стала работа с живым «напарником» — это не аниматроника и не CGI.

В ролях — Максим Стоянов, Владимир Лесных, Семён Толов, Алексей Митин, Николай Мачульский и Павел Харланчук.

Сериал в настоящий момент находится в производстве, показ на НТВ запланирован на 2026 год.

