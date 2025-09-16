Меню
Киноафиша Статьи А ведь Володя из «Бриллиантовой руки» был с подвохом: кто сыграл милиционера с фразой «Семен Семеныч!» и как сложилась его судьба

А ведь Володя из «Бриллиантовой руки» был с подвохом: кто сыграл милиционера с фразой «Семен Семеныч!» и как сложилась его судьба

16 сентября 2025 13:17
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Он оказался не просто актером, а героем войны.

Многие помнят его лишь как того самого милиционера, что окликнул Юрия Никулина фирменным «Семён Семёныч!». Кажется, обычный эпизод в «Бриллиантовой руке». Но за этой короткой ролью стоял человек с удивительной судьбой — Владимир Гуляев, фронтовик, герой войны и артист, который всю жизнь шёл через испытания.

Лётчик, которому было 20

Будущий актёр родился в Свердловске, с юности мечтал о небе и ещё подростком попал в авиамастерскую. В 1944-м он уже сидел за штурвалом Ил-2. С его самолёта бомбили станции и аэродромы врага, а сам Гуляев не раз чудом возвращался живым.

Он участвовал в ожесточённых боях, был награждён двумя орденами Красного Знамени, а в июне 1945-го прошёл по Красной площади на Параде Победы. В двадцать лет он был ветераном, за плечами которого десятки боевых вылетов.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

От кабины самолёта — к съёмочной площадке

Из-за ранений и проблем со здоровьем он не смог продолжить службу и поступил во ВГИК. В кино Гуляев часто играл второстепенных героев — дерзких, обаятельных парней, иногда с авантюрной жилкой, пишет Википедия и другие источники.

Его заметили в «Весне на Заречной улице», но по-настоящему народной репликой стала та самая из «Бриллиантовой руки». Парадокс: человек, прошедший через ад войны и пилотировавший под огнём, остался в памяти миллионов зрителей как добродушный милиционер с улыбкой и коротким возгласом.

Почему его запомнили

Владимир Гуляев не стал звездой первой величины, но был из тех актёров, которых зрители любят за искренность. Он никогда не выпячивал свои военные заслуги, хотя имел полное право.

Его коллеги отмечали — это был человек с редким чувством юмора и умением не поддаваться унынию. Возможно, именно эта жизнерадостность и сделала его «своим» для аудитории.

Так Володя из «Бриллиантовой руки» оказался вовсе не простым эпизодником, а настоящим героем, чья жизнь могла бы стать основой для отдельного фильма.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
