А ведь такого ксеноморфа как Диакон больше не было: что стало с Чужим из «Прометея»

У него была необычная судьба.

Поклонники вселенной «Чужого» до сих пор ломают голову над одной загадкой. В «Прометее» появился новый ксеноморф — Диакон. Это загадочное существо, рожденное в финале фильма, выглядело как начало совершенно новой эволюционной ветви.

Однако в последующих картинах франшизы о нем никто не вспомнил. Куда же пропал этот уникальный инопланетный организм?

Рождение Диакона

Экипаж «Прометея» прибывает на планету LV-223. Они находят древний комплекс с контейнерами Черной Жижи. Этот мутаген, созданный Инженерами, вероятно, служил для уничтожения жизни.

Андроид Дэвид решает провести тайный эксперимент. Он заражает члена экипажа Чарли Холлоуэя. Тот передает инфекцию своей жене Элизабет Шоу.

В результате Шоу оказывается беременной странным существом. Из нее извлекают быстрорастущего кальмароподобного паразита.

Существо вырастает до гигантских размеров. В финале оно нападает на последнего Инженера.

После заражения из груди Инженера рождается Диакон. Это первый ксеноморфоподобный организм в хронологии франшизы. Однако после своего появления Диакон бесследно исчезает.

Куда исчез Диакон

Судьба первого ксеноморфа из «Прометея» оказалась довольно неординарной. Согласно комиксу «Прометей: Огонь и камень – Омега», на планету LV-223 отправляется группа исследователей. Они хотят выяснить судьбу пропавшего экипажа. Однако их миссия быстро превращается в борьбу за выживание.

Ситуация осложняется появлением ксеноморфов и разгневанного Инженера. К тому же, на планете активно действуют Хищники.

Часть команды пытается спастись бегством. Оставшимся удается найти корабль «Прометей». Судно странным образом вросло в огромную скалу.

Проникнув внутрь, исследователи понимают истинную природу этой «горы». Оказалось, что организм Диакона после рождения начал бесконтрольно расти.

Черная Жижа внутри него спровоцировала непрерывное деление клеток. Со временем существо разрослось до гигантских размеров. Именно его тело и поглотило корабль «Прометей», образовав ту самую скалу, пишет автор Дзен-канала «ShadowTavern».

