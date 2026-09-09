Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи А ведь Нео стоило просто выбрать другую таблетку: фанатская версия перевернула мир «Матрицы»

А ведь Нео стоило просто выбрать другую таблетку: фанатская версия перевернула мир «Матрицы»

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Матрица» (1999)

В Сети предположили, как тогда развивались бы события.  

Одной из главных загадок «Матрицы» стал выбор, который делает Нео в начале истории. Морфеус предлагает ему две таблетки: красную и синюю.

Первая открывает путь к настоящему миру и позволяет освободиться от иллюзии, созданной машинами. Вторая возвращает человека к прежней жизни, стирая воспоминания о случившемся.

Морфеус был уверен, что именно Нео способен изменить судьбу человечества и остановить машины. Герой Киану Ривза выбирает красную таблетку и узнает правду о реальности. Но поклонники фильма не раз задумывались, что произошло бы, если бы он поступил иначе.

Кадр из фильма «Матрица» (1999)

Согласно одной из фанатских версий, Морфеус не отказался бы от своей цели. Он снова попытался бы объяснить, кто он на самом деле и почему его выбор важен. Этот разговор мог бы повторяться снова и снова, пока Нео сам не решился бы принять красную таблетку.

При этом заставить его сделать это было невозможно: только добровольное решение позволяло человеку по-настоящему покинуть созданный машинами мир и увидеть реальность.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Матрица» (1999)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Эти 7 сериалов НТВ получили продолжение в 2026 году: не только «Невский» и «Первый отдел» Эти 7 сериалов НТВ получили продолжение в 2026 году: не только «Невский» и «Первый отдел» Читать дальше 11 сентября 2026
Эти 3 нелепости в «Интерстелларе» возмущают даже тех, у кого по физике были двойки: ляпы очевидны и не профессорам Эти 3 нелепости в «Интерстелларе» возмущают даже тех, у кого по физике были двойки: ляпы очевидны и не профессорам Читать дальше 11 сентября 2026
Стивен Кинг ненавидит эту экранизацию своей книги уже 36 лет: критики с ним согласны — у фильма позорные 0% на RT Стивен Кинг ненавидит эту экранизацию своей книги уже 36 лет: критики с ним согласны — у фильма позорные 0% на RT Читать дальше 11 сентября 2026
Над этими 4 вопросами про Терминатора уже 40 лет ломают голову фанаты: разобрали каждый по полочкам Над этими 4 вопросами про Терминатора уже 40 лет ломают голову фанаты: разобрали каждый по полочкам Читать дальше 11 сентября 2026
В Сеть слили финал и сцены после титров новых «Мстителей»: без трагической смерти под рыдания зрителей снова не обойдется В Сеть слили финал и сцены после титров новых «Мстителей»: без трагической смерти под рыдания зрителей снова не обойдется Читать дальше 11 сентября 2026
Этот жуткий фильм 18+ Питер Джексон снял еще до «Властелина колец»: в 90-е его требовали запретить, а сейчас считают классикой с 89% на RT Этот жуткий фильм 18+ Питер Джексон снял еще до «Властелина колец»: в 90-е его требовали запретить, а сейчас считают классикой с 89% на RT Читать дальше 8 сентября 2026
А точно ли Гэндальф убил Балрога: самое важное Питер Джексон так и не показал А точно ли Гэндальф убил Балрога: самое важное Питер Джексон так и не показал Читать дальше 8 сентября 2026
Во «Властелине колец» ему почти 90, а выглядит не старше 40: почему Арагорн вообще так долго живёт Во «Властелине колец» ему почти 90, а выглядит не старше 40: почему Арагорн вообще так долго живёт Читать дальше 7 сентября 2026
За 2 дня проката — 1 300 000 долларов: в Южной Корее зрители с ума сходят по этому мультику, а в России даже не вспоминают За 2 дня проката — 1 300 000 долларов: в Южной Корее зрители с ума сходят по этому мультику, а в России даже не вспоминают Читать дальше 11 сентября 2026
Катерина сейчас бы считалась олигархом: сколько получали герои «Москвы слезам не верит» в наши дни Катерина сейчас бы считалась олигархом: сколько получали герои «Москвы слезам не верит» в наши дни Читать дальше 11 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше