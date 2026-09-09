А ведь Нео стоило просто выбрать другую таблетку: фанатская версия перевернула мир «Матрицы»

В Сети предположили, как тогда развивались бы события.

Одной из главных загадок «Матрицы» стал выбор, который делает Нео в начале истории. Морфеус предлагает ему две таблетки: красную и синюю.

Первая открывает путь к настоящему миру и позволяет освободиться от иллюзии, созданной машинами. Вторая возвращает человека к прежней жизни, стирая воспоминания о случившемся.

Морфеус был уверен, что именно Нео способен изменить судьбу человечества и остановить машины. Герой Киану Ривза выбирает красную таблетку и узнает правду о реальности. Но поклонники фильма не раз задумывались, что произошло бы, если бы он поступил иначе.

Согласно одной из фанатских версий, Морфеус не отказался бы от своей цели. Он снова попытался бы объяснить, кто он на самом деле и почему его выбор важен. Этот разговор мог бы повторяться снова и снова, пока Нео сам не решился бы принять красную таблетку.

При этом заставить его сделать это было невозможно: только добровольное решение позволяло человеку по-настоящему покинуть созданный машинами мир и увидеть реальность.

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