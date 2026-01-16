Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эти сцены с женой Ильи Муромца больше понравились не детям, а их папам: вспоминаем, на какую смелость пошли авторы мультика-хита

Эти сцены с женой Ильи Муромца больше понравились не детям, а их папам: вспоминаем, на какую смелость пошли авторы мультика-хита

16 января 2026 08:56
Кадр из мультфильма «Илья Муромец и Соловей Разбойник»

В Сети усомнились в облике Аленушки. 

Выход нового мультфильма «Три богатыря и свет клином» вновь сделал центром жарких споров не только сам проект, но и русский эпос в целом. Популярная франшиза, давно и прочно ассоциирующаяся у миллионов с этими героями, снова заставила зрителей вспомнить оригинальные былины — и сравнить.

И если для одних это весёлое и красочное семейное кино, то для других — повод для искреннего возмущения. Критики франшизы считают, что легендарные воины, олицетворяющие силу, честь и защиту родной земли, в современной интерпретации показаны слишком карикатурно.

Их превратили в комичных персонажей, чьи поступки часто продиктованы не благородством, а глупостью или бытовыми склоками. И даже жены главных героев вызывают вопросы.

Критика героев

Некоторые зрители, особенно те, кто постарше, относятся к современным мультфильмам с прохладцей. Их беспокоит слишком уж весёлая, а иногда и гротескная подача былинных богатырей.

По мнению критиков, подобный юмор может упростить и даже исказить знакомые с детства героические образы. Ведь многие выросли на книгах и советских фильмах, где эти персонажи выглядели иначе — более серьёзными и величественными.

Илья Муромец

Для многих современных детей Илья Муромец — это уже не могучий богатырь из старинных сказаний. Их первая ассоциация — персонаж из популярных мультфильмов.

Там он часто попадает в комичные ситуации и выглядит скорее неудачником, чем грозным воином. Такая же трансформация произошла и с образами его товарищей, Добрыни и Алёши.

Даже мотивы его поступков в новых историях порой удивляют. Он отправляется в опасный путь не для защиты Руси, а чтобы, например, спасти своего любимого коня. Некоторые зрители считают, что такие сюжеты не соответствуют эпическому масштабу легендарного героя.

Кадр из мультфильма «Илья Муромец и Соловей Разбойник»

Облик его эмансипированной жены Аленушки тоже кажется совсем не каноничным. Тем более, что в сольном мультике о богатыре она вообще исполняет танец живота, который скорее мог понравиться не детям, а их папам.

«Алеша и Добрыня — это все же фольклорные персонажи. Но ведь у Ильи Муромца прообраз — православный святой. А у него жена с распущенными волосами и полуголая разгуливающая — немыслимо для средневековой русской замужней женщины!», — возмущаются комментаторы в Сети.

Правда, на популярности франшизы эта критика никак не сказывается. Истории о богатырях остаются самым успешным примером российской анимации на большом экране.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из мультфильма «Илья Муромец и Соловей Разбойник» (2007)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Она неслучайно постоянно умничает: сколько лет Зо из «Оранжевой коровы»? Она неслучайно постоянно умничает: сколько лет Зо из «Оранжевой коровы»? Читать дальше 15 января 2026
Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного Читать дальше 13 января 2026
В какой серии «Детства Шелдона» умер отец: то, что случилось с Джорджем, на экране даже показывать не решились В какой серии «Детства Шелдона» умер отец: то, что случилось с Джорджем, на экране даже показывать не решились Читать дальше 17 января 2026
Хотите начать «Игру престолов», но сомневаетесь? Считаем, сколько там серий (спойлер — смотреть придется 2 дня 18 часов 55 минут) Хотите начать «Игру престолов», но сомневаетесь? Считаем, сколько там серий (спойлер — смотреть придется 2 дня 18 часов 55 минут) Читать дальше 17 января 2026
882 128 475 просмотров за 6,5 минуты: почему серия «Сладкая жизнь» из «Маши и Медведя» стала одной из самых любимых у зрителей 882 128 475 просмотров за 6,5 минуты: почему серия «Сладкая жизнь» из «Маши и Медведя» стала одной из самых любимых у зрителей Читать дальше 17 января 2026
Ghibli не всегда выпускает шедевры: это аниме 2021 года провалилось с 28% на RT — фанаты стараются его забыть Ghibli не всегда выпускает шедевры: это аниме 2021 года провалилось с 28% на RT — фанаты стараются его забыть Читать дальше 17 января 2026
Реальной Хюррем на халву налегать не разрешали: от настоящего меню в султанском гареме сведет желудок Реальной Хюррем на халву налегать не разрешали: от настоящего меню в султанском гареме сведет желудок Читать дальше 17 января 2026
Цискаридзе назвал сериал, ради свежих эпизодов которого был готов встать в 4 утра: «Как все глупо слили в конце» Цискаридзе назвал сериал, ради свежих эпизодов которого был готов встать в 4 утра: «Как все глупо слили в конце» Читать дальше 16 января 2026
Только те, кто жил в 90-е на Камчатке, уловили этот ляп в «Аутсорсе»: остальные зрители ничего не заметили Только те, кто жил в 90-е на Камчатке, уловили этот ляп в «Аутсорсе»: остальные зрители ничего не заметили Читать дальше 16 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше