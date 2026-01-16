Эти сцены с женой Ильи Муромца больше понравились не детям, а их папам: вспоминаем, на какую смелость пошли авторы мультика-хита

Выход нового мультфильма «Три богатыря и свет клином» вновь сделал центром жарких споров не только сам проект, но и русский эпос в целом. Популярная франшиза, давно и прочно ассоциирующаяся у миллионов с этими героями, снова заставила зрителей вспомнить оригинальные былины — и сравнить.

И если для одних это весёлое и красочное семейное кино, то для других — повод для искреннего возмущения. Критики франшизы считают, что легендарные воины, олицетворяющие силу, честь и защиту родной земли, в современной интерпретации показаны слишком карикатурно.

Их превратили в комичных персонажей, чьи поступки часто продиктованы не благородством, а глупостью или бытовыми склоками. И даже жены главных героев вызывают вопросы.

Критика героев

Некоторые зрители, особенно те, кто постарше, относятся к современным мультфильмам с прохладцей. Их беспокоит слишком уж весёлая, а иногда и гротескная подача былинных богатырей.

По мнению критиков, подобный юмор может упростить и даже исказить знакомые с детства героические образы. Ведь многие выросли на книгах и советских фильмах, где эти персонажи выглядели иначе — более серьёзными и величественными.

Илья Муромец

Для многих современных детей Илья Муромец — это уже не могучий богатырь из старинных сказаний. Их первая ассоциация — персонаж из популярных мультфильмов.

Там он часто попадает в комичные ситуации и выглядит скорее неудачником, чем грозным воином. Такая же трансформация произошла и с образами его товарищей, Добрыни и Алёши.

Даже мотивы его поступков в новых историях порой удивляют. Он отправляется в опасный путь не для защиты Руси, а чтобы, например, спасти своего любимого коня. Некоторые зрители считают, что такие сюжеты не соответствуют эпическому масштабу легендарного героя.

Облик его эмансипированной жены Аленушки тоже кажется совсем не каноничным. Тем более, что в сольном мультике о богатыре она вообще исполняет танец живота, который скорее мог понравиться не детям, а их папам.

«Алеша и Добрыня — это все же фольклорные персонажи. Но ведь у Ильи Муромца прообраз — православный святой. А у него жена с распущенными волосами и полуголая разгуливающая — немыслимо для средневековой русской замужней женщины!», — возмущаются комментаторы в Сети.

Правда, на популярности франшизы эта критика никак не сказывается. Истории о богатырях остаются самым успешным примером российской анимации на большом экране.

