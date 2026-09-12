А ведь Антон Васильев блистал на НТВ задолго до «Невского»: в этом хите «нулевых» его никто и не заметил

Сегодня Антона Васильева часто связывают прежде всего с образом Павла Семёнова из «Невского». Герой настолько полюбился зрителям, что со временем перестал восприниматься просто как персонаж сериала. Но до этой роли у актёра был долгий путь, состоявший в основном из небольших эпизодов.

Васильев впервые появился на экране в 2004 году в «Улицах разбитых фонарей-6». Роль была небольшой и вряд ли могла сделать актёра узнаваемым. Затем последовали «Мангуст-2», «Тайны следствия-5» и другие сериалы, которыми в те годы был заполнен телевизионный эфир. Васильев появлялся в них ненадолго, но продолжал нарабатывать опыт, параллельно занимаясь театром.

Одной из первых заметных работ стала роль дьякона Отлукавина в короткометражном фильме «Канитель», вышедшем в 2006 году. Персонаж не был главным, однако исполнение привлекло внимание режиссёров. Карьера постепенно двигалась вперёд, хотя широкой известности актёру пришлось ждать ещё несколько лет.

Всё изменилось после выхода «Невского» в 2014 году. Павел Семёнов получился совсем не похожим на идеального экранного полицейского: он может ошибаться, уставать, проявлять упрямство, но при этом не отступает от собственных принципов. Именно эта человеческая сторона героя и сделала его близким зрителям.

Сейчас Васильев настоящая отечественная звезда с графиком, расписанным на много месяцев веред. Он работает не только на ТВ, но и снимается в громких хитах для стримингов, а также в полнометражных фильмах.

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