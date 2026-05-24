«А у него нет недостатков!» – сказала Катерина, но зрители спустя годы ответили: «Никогда не любили этого Гошу из "Москва слезам не верит"»

Люди пересматривают оскароносную мелодраму и все чаще признаются: герой Баталова давно их раздражал.

Фильм «Москва слезам не верит» (1979) десятилетиями считался эталоном советской мелодрамы, а Георгий Иванович – мужчиной мечты.

Но нынешние отклики Сети показывают: современная аудитория куда менее снисходительна к «слесарю с золотыми руками» и его привычкам. Реплика Катерины «А у него нет недостатков!» сегодня вызывает не умиление, а желание поспорить.

Алкоголик, абьюзер или просто мужчина своего времени?

В комментариях все больше тех, кто никогда не разделял восторгов. Одна из зрительниц честно пишет:

«Я даже в детстве, в 70х, не понимала, что она нашла в алкоголике. А теперь тем более не понимаю. Чего в нем хорошего-то?»

Другие разбирают по кадрам пресловутую комнату Гоши с бутылками и возвращение героя после запоя – для них это не романтика зрелого мужика, а тревожный звонок для будущей семьи.

Женщины мечтали о Баталове, а не о Гоше

Часть аудитории разводит персонажа и актера: обаяние Алексея Баталова сработало сильнее любой трезвой оценки героя.

В комментариях звучит мысль, что в конце 70-х «мечтали не о Гоше, а о Баталове», а образ принципиального, «настоящего» мужчины просто наложился на харизму исполнителя. Отсюда и легенда о всенародной любви к герою, которая на поверку оказалась куда менее единодушной.

Новое прочтение: нормальный ли это вообще кандидат в мужья?

Сегодня зрители смотрят на знаменитую кинопару иначе: успешная, выбившаяся в люди Катерина и мужчина с комплексами, коммуналкой и трудным характером.

Одна из поклонниц фильма формулирует:

«Просто это уже не про период размножения в жизни женщины, а когда просто 'поиграть', то и такой вполне себе. Для отношений (равно сцепке двух неврозов главных героев) очень даже подходящий».

Романтичная сказка о взрослом счастье вдруг превращается в историю потенциально токсичного союза.

Почему спор о Гоше никогда не закончится

Парадигма сменилась: тем, кто живет в реальности равноправных отношений и психотерапии, сложно видеть в Гоше идеал. Но именно эта поляризация и делает фильм живым – его по-прежнему цитируют, пересматривают и ругают.

И, похоже, спор о том, кем был Гоша на самом деле, продлится не меньше, чем любовь к самой «Москве слезам не верит».