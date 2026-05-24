Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи «А у него нет недостатков!» – сказала Катерина, но зрители спустя годы ответили: «Никогда не любили этого Гошу из "Москва слезам не верит"»

«А у него нет недостатков!» – сказала Катерина, но зрители спустя годы ответили: «Никогда не любили этого Гошу из "Москва слезам не верит"»

24 мая 2026 07:00
Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1980)

Люди пересматривают оскароносную мелодраму и все чаще признаются: герой Баталова давно их раздражал.

Фильм «Москва слезам не верит» (1979) десятилетиями считался эталоном советской мелодрамы, а Георгий Иванович – мужчиной мечты.

Но нынешние отклики Сети показывают: современная аудитория куда менее снисходительна к «слесарю с золотыми руками» и его привычкам. Реплика Катерины «А у него нет недостатков!» сегодня вызывает не умиление, а желание поспорить.

Алкоголик, абьюзер или просто мужчина своего времени?

В комментариях все больше тех, кто никогда не разделял восторгов. Одна из зрительниц честно пишет:

«Я даже в детстве, в 70х, не понимала, что она нашла в алкоголике. А теперь тем более не понимаю. Чего в нем хорошего-то?»

Другие разбирают по кадрам пресловутую комнату Гоши с бутылками и возвращение героя после запоя – для них это не романтика зрелого мужика, а тревожный звонок для будущей семьи.

«Москва слезам не верит»

Женщины мечтали о Баталове, а не о Гоше

Часть аудитории разводит персонажа и актера: обаяние Алексея Баталова сработало сильнее любой трезвой оценки героя.

В комментариях звучит мысль, что в конце 70-х «мечтали не о Гоше, а о Баталове», а образ принципиального, «настоящего» мужчины просто наложился на харизму исполнителя. Отсюда и легенда о всенародной любви к герою, которая на поверку оказалась куда менее единодушной.

Новое прочтение: нормальный ли это вообще кандидат в мужья?

Сегодня зрители смотрят на знаменитую кинопару иначе: успешная, выбившаяся в люди Катерина и мужчина с комплексами, коммуналкой и трудным характером.

Одна из поклонниц фильма формулирует:

«Просто это уже не про период размножения в жизни женщины, а когда просто 'поиграть', то и такой вполне себе. Для отношений (равно сцепке двух неврозов главных героев) очень даже подходящий».

Романтичная сказка о взрослом счастье вдруг превращается в историю потенциально токсичного союза.

Почему спор о Гоше никогда не закончится

Парадигма сменилась: тем, кто живет в реальности равноправных отношений и психотерапии, сложно видеть в Гоше идеал. Но именно эта поляризация и делает фильм живым – его по-прежнему цитируют, пересматривают и ругают.

И, похоже, спор о том, кем был Гоша на самом деле, продлится не меньше, чем любовь к самой «Москве слезам не верит».

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1980)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Рачкова не зря это скрывала: куда исчез папа Рудика в «Москве слезам не верит» Рачкова не зря это скрывала: куда исчез папа Рудика в «Москве слезам не верит» Читать дальше 22 мая 2026
«Приготовиться, мотор!» — а плёнки нет: главный секрет съёмок «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» «Приготовиться, мотор!» — а плёнки нет: главный секрет съёмок «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» Читать дальше 25 мая 2026
Эти две цитаты из «Осеннего марафона» разобьют вам сердце: «больная» любовь и никакого хэппи-энда Эти две цитаты из «Осеннего марафона» разобьют вам сердце: «больная» любовь и никакого хэппи-энда Читать дальше 25 мая 2026
Рязанов нашел даже настоящую Беседку Островского: где снимали «Жестокий романс» Рязанов нашел даже настоящую Беседку Островского: где снимали «Жестокий романс» Читать дальше 24 мая 2026
Простые рабочие в СССР за месяц не получали столько, сколько платили Ливанову: роль Шерлока Холмса сделала актера богатым человеком Простые рабочие в СССР за месяц не получали столько, сколько платили Ливанову: роль Шерлока Холмса сделала актера богатым человеком Читать дальше 23 мая 2026
За «Кавказскую пленницу» Варлей получила в 4 раза меньше «Шурика»: звезду комедии даже лишили денег за озвучку За «Кавказскую пленницу» Варлей получила в 4 раза меньше «Шурика»: звезду комедии даже лишили денег за озвучку Читать дальше 22 мая 2026
Мужчина взвалил на себя троих детей — это бред. Михайлов дважды отказывался от роли в «Мужиках» и согласился только по одной причине Мужчина взвалил на себя троих детей — это бред. Михайлов дважды отказывался от роли в «Мужиках» и согласился только по одной причине Читать дальше 21 мая 2026
Финал «Белых рос» у советских зрителей пробивал слезу умиления: но мало кто знает, что изначально он был гораздо трагичнее Финал «Белых рос» у советских зрителей пробивал слезу умиления: но мало кто знает, что изначально он был гораздо трагичнее Читать дальше 21 мая 2026
По сюжету — юный студент, а на деле Шурику было почти 30 лет: в каком возрасте были актеры в культовом хите «Кавказская пленница» По сюжету — юный студент, а на деле Шурику было почти 30 лет: в каком возрасте были актеры в культовом хите «Кавказская пленница» Читать дальше 21 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше