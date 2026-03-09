А точно ли погиб Сайлас? В финале «Молодого Шерлока» нашли странный намек — поняли только фанаты Конана Дойла

4 марта на экраны вышли все восемь эпизодов первого сезона «Молодого Шерлока», и зрители наконец увидели, как будущий великий сыщик распутывает своё первое дело. Главный злодей, по сюжету, погиб, но внимательные поклонники тут же заметили деталь, которая заставляет усомниться в его смерти.

Всё указывает на то, что преступник вполне мог выжить и напомнить о себе в следующих сериях.

Конец «Молодого Шерлока»

В центре сюжета — первые шаги Шерлока, который отправляется в Оксфорд простым слугой, но с прицелом на образование. В университете в разгар конференции убивают профессора, и Шерлок с новым другом Мориарти берутся за расследование.

К ним присоединяется старший брат Майкрофт. Выясняется, что под видом китайской принцессы скрывается наёмница Шоуань. Она охотится на учёных, создававших химическое оружие — от его испытаний когда‑то погибла целая деревня, где она жила.

Один из учёных, Малик, убивает коллегу и сбегает с оружием. Шерлок объединяется с Шоуань, чтобы найти его. В финале вскрывается правда: заказчиком оказался отец Шерлока, Сайлас.

Он уже давно пошёл по кривой дорожке — инсценировал смерть дочери Беатрис, упрятал жену в лечебницу и завладел семейным состоянием. Беатрис стала его сообщницей, но в решающий момент переходит на сторону брата.

Она стреляет в отца, и тот, не желая попасть в тюрьму, бросается с обрыва. В сцене после титров Шоуань возвращается домой.

Объяснение финала

Перед гибелью Сайлас успел сунуть Шерлоку ключ, и теперь зрители гадают, что именно он открывает. Скорее всего, во втором сезоне сыщик с Мориарти займутся этой загадкой.

Но ключ — не единственное, что не даёт покоя. Вдруг сам Сайлас ещё объявится?

Те, кто хорошо помнит классические рассказы Конана Дойла, сразу уловили знакомый мотив. В «Последнем деле Холмса» Шерлок и Мориарти падают со скалы, и оба считаются мёртвыми, пока в «Пустом доме» не выясняется, что сыщик выжил.

Финал первого сезона выстроен слишком похоже, чтобы быть случайностью. Так что списывать Сайласа со счетов пока рано.