А стоит ли называть сериал «Основание», если от книг Азимова в нем ничего не осталось: разбираемся в хите Apple TV+

24 декабря 2025 19:35
Кадр из сериала «Основание»

Фанаты книжной серии на дух его не переносят.

Когда Apple TV+ запустил сериал Foundation, было ясно: буквальной экранизации «Основания» Айзека Азимова ждать не стоит. Слишком уж книжный это текст — холодный, рациональный, построенный на идеях, а не на экшене. Но одно дело — вольная адаптация, и совсем другое — сериал, который использует громкое имя, почти полностью утратив его смысл.

Основание как идея, а не приключение

Цикл Азимова — это не про лазеры и космические битвы. Это история о цивилизации, которая рушится, и о попытке сохранить знания, чтобы сократить эпоху варварства. В центре здесь не герой, а человечество как система. Психоистория Гэри Селдона работает не с личными судьбами, а с массами, трендами, вероятностями.

Именно поэтому в книгах почти нет «персонажной драмы» в привычном смысле. Люди у Азимова — проводники идей, фигуры в большой интеллектуальной партии. Это сложно, местами сухо, но невероятно мощно, если вы читаете фантастику ради мыслей, а не ради спецэффектов.

Почему Foundation было так сложно экранизировать

Проблем у любой адаптации «Основания» сразу несколько. Во-первых, отсутствие экшена — зритель привык, что космос должен взрываться. Во-вторых, огромный временной размах: события охватывают столетия, а герои постоянно сменяются. В-третьих, сами персонажи — не харизматичные авантюристы, а рациональные игроки, действующие логикой, а не эмоциями.

Все эти сложности требуют тонкой режиссуры и уважения к первоисточнику. Но создатели сериала пошли другим путём.

Что придумал сериал — и почему это не сработало

Кадр из сериала «Основание»

На бумаге многие решения выглядели разумно. Клоны императора Клеона — удачная находка, позволяющая сохранить актёров и показать деградацию власти. Расширенные бэкграунды персонажей — попытка добавить человечности. Больше действия — понятный жест в сторону массового зрителя.

Проблема в том, что при этом исчез дух Азимова. Foundation превратился в странный гибрид «Игры престолов», «Мира Дикого Запада» и приключенческой космооперы. Сюжет рвётся между временными линиями, загадки подаются ради самих загадок, а план Селдона из интеллектуального инструмента превращается в магическую коробку с сюрпризами.

Стоило ли вообще называть это «Основанием»

Самый неприятный вопрос возникает сам собой: если от книг остались только имена и общая завязка, зачем вообще использовать бренд? Чтобы привлечь аудиторию? Чтобы прикрыться классикой? В результате сериал «Основание» не работает ни как экранизация, ни как самостоятельное высказывание.

Да, Джаред Харрис и Ли Пейс делают всё, что могут. Да, визуально дорог и аккуратен. Но по сути это вторичный, тяжеловесный сериал, который пытается казаться умным, не будучи таковым.

Кому это можно рекомендовать

Поклонникам Азимова — точно нет. Любителям вдумчивой научной фантастики — тоже вряд ли. Тем, кто ищет ещё одну «космическую Игру престолов», возможно, будет любопытно, но ненадолго.

А вот сами книги «Основания» по-прежнему работают безотказно. Это редкий случай, когда спустя десятилетия текст остаётся актуальным, пугающе точным и интеллектуально честным. И если сериал вас разочаровал — возможно, это лучший повод наконец открыть Азимова.

Фото: Кадр из сериала «Основание»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
