А Самохвалов знатно раскошелился на Калугину! Его швейцарский сувенир стоил как зимнее пальто в СССР

А Самохвалов знатно раскошелился на Калугину! Его швейцарский сувенир стоил как зимнее пальто в СССР

31 августа 2025 22:00
Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)

Тогда и сейчас: цена, которая удивляет.

Легендарная комедия Эльдара Рязанова «Служебный роман» (1977) хранит множество деталей, которые остаются незамеченными при первом просмотре.

Но внимательные зрители помнят сцену, когда новый заместитель Юрий Самохвалов раздаёт подарки коллегам.

Секретарше Верочке — блок импортных сигарет «Marlboro»*, а начальнице Людмиле Калугиной — швейцарскую авторучку с восемью разноцветными стержнями.

*Курение вредит вашему здоровью.

Щедрый презент для секретарши

В 1977 году пачка «Marlboro» стоила около 15 рублей, пишет дзен-канал Лавка старьевщика. Для сравнения: месячная зарплата инженера могла составлять 120–150 рублей.

Подарок Самохвалова был рассчитан на то, чтобы произвести впечатление — и это ему удалось.

Швейцарский сувенир для Калугиной

Но особенно он постарался для своей начальницы. Авторучка, которую он ей вручил, по тем временам считалась настоящей роскошью.

Коллекционеры утверждают, что стоимость подобного сувенира могла достигать 15–20 рублей — примерно столько же стоило новое зимнее пальто в советском магазине одежды.

Для конца 70-х это выглядело жестом, выходящим за рамки обычной вежливости.

Авторучка

Цена времени

Сегодня такие предметы можно найти на винтажных аукционах за 300–400 рублей. Ценность их уже не в цене, а в духе эпохи.

Детали вроде этого подарка помогают понять, насколько тонко Рязанов создавал атмосферу фильма — каждая мелочь говорила о характере персонажей и о том времени, в котором они жили.

Также прочитайте: Ему 39, а ей всего лишь 27 лет: что ждало Надю и Ксан Ксаныча после финала «Девчат» — мнение психолога эксклюзивно для «Киноафиши»

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
