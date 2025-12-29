Меню
А почему вообще она — Одиннадцать? Вспоминаем откуда у главной героини хита Netflix «Очень странные дела» это имя

29 декабря 2025 08:56
Кадр из сериала «Очень странные дела»

У персонажа непростое прошлое.

На Netflix вышла вторая часть пятого сезона «Очень странных дел», которая снова смела фанатов с ног невероятными твистами. За время выхода серий, которые стриминг растянет в итоге почти на полтора месяца, некоторые фанаты успели пересмотреть проект полностью, начиная с первого сезона.

Этот подход помогает вспомнить, с чего же начиналась история Хоукинса, откуда у Одиннадцать ее способности и почему ее вообще так зовут.

Откуда появилась Одиннадцать

Всё началось ещё до появления девочки на свет. Её мать, Терри Айвз, стала участницей жестоких испытаний. Они проходили в рамках сверхсекретной государственной программы.

Над ней проводили опыты с применением сильнодействующих психотропных веществ. Именно это вмешательство в конечном счёте и передалось по наследству. Уникальные способности Одиннадцать унаследовала от матери, прошедшей через эти мучения.

После рождения сама девочка превратилась в объект исследований. Её поместили в лабораторию в Хоукинсе. Там, под наблюдением доктора Бреннера, её силы впервые пробудились. Именно в этих стенах она начала постепенно учиться контролировать свой необычный дар.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Имя Одиннадцать

Девочка родилась и провела детство в закрытой лаборатории. В этом месте к детям не обращались по именам. У неё был только номер — «одиннадцать», который и стал её первым обозначением.

После побега и встречи с новыми друзьями всё изменилось. Ребята стали называть её коротко и ласково — Оди.

Позже у неё появилось имя, данное при рождении, — Джейн Айвз. А окончательно она обрела семью и фамилию, когда её удочерил офицер Джим Хоппер. С тех пор её зовут Джейн Хоппер.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Ранее портал «Киноафиша» писал, кто играл русских в сериале «Очень странные дела».

Фото: Кадры из сериала «Очень странные дела»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
