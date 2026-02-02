«А почему Фатиха теперь играет Дава?!»: посмотрела «Клюквенный щербет» с новым актером и делюсь впечатлением

Я посмотрела первую серию «Клюквенного щербета» с новым актером в роли Фатиха Унала — и это был тот редкий случай, когда смотришь знакомый сериал и вдруг ловишь себя на мысли: что-то сломалось.

Замена без объяснений

Внезапный уход Догукана Гюнгёра уже сам по себе стал шоком для фанатов. Обсуждений было много, версий — ещё больше. В итоге стало известно, что Фатих никуда не исчезает, просто теперь его играет Эмре Динлер. Но сценаристы пошли самым странным путём из возможных: они вообще никак не обыграли замену.

В прошлой серии был один Фатих, в новой — другой. Без паузы, без реплики, без попытки встроить это в драматургию. Он просто заходит в гостиную, здоровается со всеми и спокойно садится завтракать, как будто зрители не жили с этим персонажем три с половиной сезона и не заметят подмены.

Эффект «другого сериала»

Ситуацию усугубляет и то, что Доа больше нет, а на её месте теперь Башак. В итоге у меня вообще не возникло ощущения, что я смотрю тот самый «Клюквенный щербет». Это уже другая история с другими лицами, другой химией и другим эмоциональным фоном. Не эволюция сериала, а резкий скачок в сторону, к которому зрителя никто не подготовил.

Новый актёр и старые ассоциации

Эмре Динлер старается — это видно. Но пока он, конечно, не Фатих. Более того, у меня возникло странное ощущение: он удивительно напоминает Давида Манукяна. Я сначала решила, что мне показалось, но стоило зайти в комментарии — и там сплошное:

«А почему нам не сказали, что Фатиха теперь играет Дава?»

Станет ли он «нашим»

Главный вопрос — не в профессионализме Динлера, а во времени и привязанности. С Догуканом мы прожили 3,5 сезона, привыкли к его Фатиху, к его интонациям, взглядам, даже паузам. Можно ли так просто заменить лицо и ожидать, что связь со зрителем сохранится? Пока ответ неочевиден.

Возможно, со временем новый Фатих станет нам близок. Но старт у него, увы, максимально холодный — и это вина не актёра, а сценарного решения.

