Без Кологривого, но все равно интересно: ИИ придумал другой третий сезон «Метода» — и получилось лучше

30 января 2026 14:15
Кадр из сериала «Метод»

Нейросеть предложила неплохой сценарий с окончательным финалом.

18 декабря вышли последние четыре эпизода «Метода 3». Финал, как и весь сезон получился неровным и вызывал противоречивую реакцию у публики. Зрители отмечали, что сюжет окончательно запутался и стал комиксовым. А детективных кейсов просто не хватило.

В итоге идеальным остается первый сезон, который и структурно, и зрелищно оказался удачной работой. А мы попросили ИИ придумать другой 3 сезон «Метода», чтобы понять, а можно ли было куда-то развить историю Меглина.

«Метод: Исход»

Сюжет: Спустя пять лет после краха системы Меглина, в России появляется серийный убийца, копирующий старые, нераскрытые дела самого Родиона. Чтобы остановить «Ученика», Есении (да, тут она жива) придётся пойти на сделку с дьяволом и выпустить на свободу единственного человека, кто мыслит как этот маньяк — своего бывшего напарника.

Есения — теперь полковник, руководитель серьёзного отдела. Она выстроила карьеру на разборе завалов, оставленных «методом» Меглина.

Внезапно начинается череда ритуальных убийств. Детали преступлений — точные, но «улучшенные» копии дел, которые в своё время расследовал и формально закрыл Меглин.

Пресса и руководство в ужасе: убийца не просто копирует, он исправляет ошибки оригинальных преступников, как будто изучал рабочие записи следователя. Становится ясно: у кого-то есть доступ к личному, неофициальному архиву Меглина.

Кадр из сериала «Метод»

Сам Родион отбывает срок в колонии строгого режима, превратившись в живую легенду среди заключённых и надзирателей. Есения предлагает ФСИН и прокуратуре немыслимую сделку: временный трансфер Меглина в спецблок под её личную ответственность для консультаций.

Родион включается в работу. Он уверен, что «Ученик» — бывший свидетель или косвенная жертва одного из старых дел Меглина. Так и выходит: в финале оказывается, что преступник — тихий архивариус из системы МВД, чью сестру когда-то использовали как приманку в одном из методов Меглина, что привело к её гибели.

При задержании убийцы Меглин опять переходит все границы, доказывая, что он окончательно превратился в монстра. Есении ничего не остается, кроме как застрелить бывшего напарника.

Перед титрами на экране показывают, как героиня возвращается домой. Там ее встречает дочка, уже школьница — ребенок от Меглина. Родиону о судьбе девочки Есения не рассказывала, солгав, что она умерла от тяжелой болезни.

Фото: Кадры из сериала «Метод»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
