А может мачеха из «Морозко» — не злодейка? Сказка Роу не так проста, как кажется

В интернете то и дело вспыхивают споры о том, что не всех советских злодеев стоит судить строго — некоторые, если присмотреться, не такие уж и чудовища. В списке неожиданно реабилитированных антигероев оказалась и мачеха из «Морозко», которую зрители привыкли считать воплощением зла.
Пользователи откопали несколько аргументов, которые если не оправдывают её поведение, то хотя бы заставляют взглянуть на него с другой стороны.
Почему мачеха не только плохая
В Сети считают, что во всей сказке она единственная, кто проявляет истинную заботу о другом человеке — рьяно защищает свое дитятко, печется о его счастье и будущем. Более того, она учит дочку бороться. Марфа в итоге ставит цели и идет к ним напролом, умеет отстаивать личные границы и четко формулирует желания.
«Причем, мачеха отнюдь не ослеплена материнской любовью. Она отчетливо понимает: по сравнению с Настенькой ее дочь проигрывает во внешней привлекательности».
Пожалеть ее можно и как женщину: в браке она явно несчастна и рядом с супругом ощущает лишь свою загубленную жизнь.
«Как бы там ни было, а именно мачеха падчерицу подготовила к замужеству: Настенька умеет все, стирать, готовить и все остальное по хозяйству. Зря она правда Марфушу не научила», — добавляют комментаторы.
Мачеха как злодейка
Впрочем, есть и те зрители, которые придерживаются традиционного мнения о героине. По их версии, мачеха любит Марфушу удушающей любовью: она не дает дочери сказать слово, не оставляет пространства для собственного мнения. При этом, женщина не научила наследницу доброте, сочувствию, тактичности.
«Сегодня таких называют "абьюзерами", которые решают вопросы грубой силой, угрожая и занимаясь рукоприкладством, подавляют окружающих. Муж уже подавлен, Настеньку таскают за косу, даже любимой Марфуше прилетает затрещина от матери. Она жадная и глупая», — говорят в Сети.