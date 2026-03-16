А может мачеха из «Морозко» — не злодейка? Сказка Роу не так проста, как кажется

В интернете то и дело вспыхивают споры о том, что не всех советских злодеев стоит судить строго — некоторые, если присмотреться, не такие уж и чудовища. В списке неожиданно реабилитированных антигероев оказалась и мачеха из «Морозко», которую зрители привыкли считать воплощением зла.

Пользователи откопали несколько аргументов, которые если не оправдывают её поведение, то хотя бы заставляют взглянуть на него с другой стороны.

Почему мачеха не только плохая

В Сети считают, что во всей сказке она единственная, кто проявляет истинную заботу о другом человеке — рьяно защищает свое дитятко, печется о его счастье и будущем. Более того, она учит дочку бороться. Марфа в итоге ставит цели и идет к ним напролом, умеет отстаивать личные границы и четко формулирует желания.

«Причем, мачеха отнюдь не ослеплена материнской любовью. Она отчетливо понимает: по сравнению с Настенькой ее дочь проигрывает во внешней привлекательности».

Пожалеть ее можно и как женщину: в браке она явно несчастна и рядом с супругом ощущает лишь свою загубленную жизнь.

«Как бы там ни было, а именно мачеха падчерицу подготовила к замужеству: Настенька умеет все, стирать, готовить и все остальное по хозяйству. Зря она правда Марфушу не научила», — добавляют комментаторы.

Мачеха как злодейка

Впрочем, есть и те зрители, которые придерживаются традиционного мнения о героине. По их версии, мачеха любит Марфушу удушающей любовью: она не дает дочери сказать слово, не оставляет пространства для собственного мнения. При этом, женщина не научила наследницу доброте, сочувствию, тактичности.