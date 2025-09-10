«А мне нравилась его любовная линия с Татьяной»: новый трейлер фильма «Папины дочки: Мама вернулась» вызвал бурю споров

Компании Yellow, Black and White, START и СТС наконец выпустили первый большой трейлер фильма «Папины дочки: Мама вернулась» — и судя по кадрам, зрителей ждёт эмоциональная встряска и настоящее испытание для любимой семьи.

Это прямое продолжение культового сериала, который закончился на том, что Даша вернулась к дочкам и Венику после долгого отсутствия. Но, как показывает трейлер, «счастливое воссоединение» будет только началом новых проблем.

Мама возвращается в дом, который уже давно живёт по своим правилам. Девочки выросли, у каждой — свои мечты, обиды и тайны. Кто-то воспримет Дашу с восторгом, а кто-то — с недоверием: годы разлуки оставили след. Веник тоже не готов просто так вернуться к прежней жизни, и их отношения окажутся под серьёзным давлением.

«Можно понять Дашу, её бесило, что быт и дети всегда на ней, а Веник всё время на работе», «Ура, это самое лучшее видео, но всё равно кажется, что виноват Веник, который всех содержал», «А мне нравилась его любовная линия с Татьяной», «Ура, Даша вернулась, наконец-то!», «Если бы это была не история из сериала, всё можно было бы решить быстрее», — пишут люди под трейлером.

Создатели обещают, что фильм сохранит фирменный юмор и атмосферу сериала, но добавит больше эмоций, драмы и неожиданных поворотов. В кадрах трейлера — ссоры и примирения, попытки понять друг друга и снова стать семьёй, а также несколько сюрпризов для давних поклонников.

Премьера фильма состоится 30 октября, и по первым отзывам, это будет встреча с героями, которых зрители ждали много лет, но в совсем новых обстоятельствах.

