А мишка то пошел по стопам Уайта: зрители увидели в «Маша и Медведе» дерзкую отсылку к «Во все тяжкие»

«Маша и Медведь» — это мультсериал, который давно перестал быть просто детским развлечением. Его смотрят всей семьёй, и не только из-за милых персонажей и динамичного юмора.

Секрет успеха — в многослойности: пока дети смеются над проделками Маши, взрослые улавливают тонкие отсылки к классике кино, литературы и даже современной поп-культуры. Создатели даже позволили себе намек на «Во все тяжкие».

Одна из серий «Маши и Медведя» под названием «Витамин роста» вызвала оживлённое обсуждение в сети. В ней Медведь, облачившись в белый халат, с серьёзным видом проводит опыты в собственной лаборатории, пытаясь создать витамин для увядшего цветка.

Всё бы ничего, но внимательные зрители заметили на его халате знакомую эмблему — зеленую пчелу. Это точная копия символа из культового сериала «Во все тяжкие», где Уолтер Уайт и Джесси Пинкман использовали его для маркировки бочек с кислотой.

«Сначала подумала — пчёлка, а потом будто молнией осенило: да это же те самые ребята», — пишут комментаторы.

Поклонники сразу оценили эту дерзкую отсылку. А создатели традиционно сохраняют молчание относительно таких находок, предпочитая оставлять пространство для догадок.

