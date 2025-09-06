Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи А мишка то пошел по стопам Уайта: зрители увидели в «Маша и Медведе» дерзкую отсылку к «Во все тяжкие»

А мишка то пошел по стопам Уайта: зрители увидели в «Маша и Медведе» дерзкую отсылку к «Во все тяжкие»

6 сентября 2025 15:42
Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Авторы не комментируют связь.

«Маша и Медведь» — это мультсериал, который давно перестал быть просто детским развлечением. Его смотрят всей семьёй, и не только из-за милых персонажей и динамичного юмора.

Секрет успеха — в многослойности: пока дети смеются над проделками Маши, взрослые улавливают тонкие отсылки к классике кино, литературы и даже современной поп-культуры. Создатели даже позволили себе намек на «Во все тяжкие».

Одна из серий «Маши и Медведя» под названием «Витамин роста» вызвала оживлённое обсуждение в сети. В ней Медведь, облачившись в белый халат, с серьёзным видом проводит опыты в собственной лаборатории, пытаясь создать витамин для увядшего цветка.

Кадры из сериала «Во все тяжкие», мультсериала «Маша и Медведь»

Всё бы ничего, но внимательные зрители заметили на его халате знакомую эмблему — зеленую пчелу. Это точная копия символа из культового сериала «Во все тяжкие», где Уолтер Уайт и Джесси Пинкман использовали его для маркировки бочек с кислотой.

«Сначала подумала — пчёлка, а потом будто молнией осенило: да это же те самые ребята», — пишут комментаторы.

Поклонники сразу оценили эту дерзкую отсылку. А создатели традиционно сохраняют молчание относительно таких находок, предпочитая оставлять пространство для догадок.

Ранее портал «Киноафиша» писал, в каких странах не показывают «Машу и Медведя».

Фото: Кадры из сериала «Во все тяжкие», мультсериала «Маша и Медведь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике Читать дальше 29 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Читать дальше 27 сентября 2025
Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Читать дальше 27 сентября 2025
Хотите удивить ребенка? Сварите ту самую розовую кашу из мультфильма «Маша и Медведь» — рецепт проще пареной репы Хотите удивить ребенка? Сварите ту самую розовую кашу из мультфильма «Маша и Медведь» — рецепт проще пареной репы Читать дальше 27 сентября 2025
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»? Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»? Читать дальше 26 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше