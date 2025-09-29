Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)

«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)

29 сентября 2025 12:49
Кадр из фильма «Простоквашино» (2026)

Новые кадры, актёры и дата выхода фильма тут.

Новый год в кино встретят старые герои. Вышел большой трейлер фильма «Простоквашино» — четыре минуты ностальгии и новых подробностей. На экране снова дядя Фёдор, кот Матроскин и пёс Шарик, только теперь не в рисованной версии, а в живом воплощении. И судя по кадрам, зрителей ждёт не просто пересказ советской классики, а расширенная история с современными штрихами.

Что показали в трейлере

На видео — привычные сцены из мультфильма, но в переработанном ключе. Здесь и знакомые диалоги, и новые шутки, которых раньше не было. Отдельный акцент сделан на самой деревне Простоквашино: её построили с нуля специально для съёмок, и выглядит она так, словно сошла со страниц книги Эдуарда Успенского.

Кто играет главные роли

Роль дяди Фёдора исполнил Роман Панков, а почтальона Печкина сыграл Иван Охлобыстин. В фильме также заняты Павел Прилучный, Лиза Моряк, Павел Деревянко, Татьяна Орлова, Владимир Сычёв и Марина Федункив. Режиссёр — Сарик Андреасян, который уже давно вынашивал идею расширить вселенную «Простоквашино».

Интересные детали

Изначально авторы планировали перенести сюжет в наши дни, но от идеи отказались: решили сохранить атмосферу и антураж оригинала. В трейлере можно заметить намёки на дополнительные сюжетные линии, которых не было в мультфильме.

По словам Андреасяна, в анимации показали лишь часть историй, которые могут заинтересовать зрителей.

«А мама у Дяди Федора горяча», — пишут под видео комментаторы. Остальные пока сомневаются, получится ли создать шедевр.

Когда премьера

Фильм выйдет в прокат 1 января 2026 года. Дата символична: «Простоквашино» станет одной из первых кинопремьер нового года, а значит, бороться за зрителя ему предстоит с самого начала праздничных каникул. И кажется, козырь у картины серьёзный — культовое наследие плюс новая энергия.

Вопрос лишь в одном: удастся ли живым актёрам затмить любимые мультяшные образы? Узнаем уже через несколько месяцев.

Читайте также: Откуда взялся кот Матроскин? Новый российский фильм даст мяу-ответ — и это не продолжение «Простоквашино»

Фото: Кадр из фильма «Простоквашино» (2026)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Шикарный трейлер, жду!»: 7 млрд в прокате — и новый вызов. В свежем анонсе «Чебурашки 2» Гена превращается в грозного крокодила (видео) «Шикарный трейлер, жду!»: 7 млрд в прокате — и новый вызов. В свежем анонсе «Чебурашки 2» Гена превращается в грозного крокодила (видео) Читать дальше 2 октября 2025
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого «Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого Читать дальше 2 октября 2025
У «Ведьмы из Блэр» и «Реинкарнации» появился серьезный конкурент: новый трейлер ужастика «Шелби Оукс» пугает до дрожи в коленках (видео) У «Ведьмы из Блэр» и «Реинкарнации» появился серьезный конкурент: новый трейлер ужастика «Шелби Оукс» пугает до дрожи в коленках (видео) Читать дальше 2 октября 2025
Толкин о них писал, но вскользь: мало кто знает, что даже среди гномов были предатели, вставшие на сторону Саурона Толкин о них писал, но вскользь: мало кто знает, что даже среди гномов были предатели, вставшие на сторону Саурона Читать дальше 1 октября 2025
Почему Макгонагалл одна и без детей в «Гарри Поттере»: Роулинг объяснила про несостоявшуюся помолвку и смерть любимого мужа Почему Макгонагалл одна и без детей в «Гарри Поттере»: Роулинг объяснила про несостоявшуюся помолвку и смерть любимого мужа Читать дальше 1 октября 2025
«В меру упитанный мужчина» или тайный агент ЦРУ? Фанатская теория о Карлсоне, которая переворачивает все с ног на голову «В меру упитанный мужчина» или тайный агент ЦРУ? Фанатская теория о Карлсоне, которая переворачивает все с ног на голову Читать дальше 30 сентября 2025
В России подготовили свой ответ «Форсажу» и «Такси», но есть нюанс: Юрий Стоянов вместо Вина Дизеля В России подготовили свой ответ «Форсажу» и «Такси», но есть нюанс: Юрий Стоянов вместо Вина Дизеля Читать дальше 30 сентября 2025
Это не копия: режиссер «Августа» оправдался за сравнения с культовым российским фильмом Это не копия: режиссер «Августа» оправдался за сравнения с культовым российским фильмом Читать дальше 30 сентября 2025
Пока «Долгая прогулка» собирает зрителей, вспоминаем лучшие и худшие экранизации Кинга — от шикарного рейтинга 9,1 до позорных 3,3 Пока «Долгая прогулка» собирает зрителей, вспоминаем лучшие и худшие экранизации Кинга — от шикарного рейтинга 9,1 до позорных 3,3 Читать дальше 30 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше