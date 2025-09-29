«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)

Новый год в кино встретят старые герои. Вышел большой трейлер фильма «Простоквашино» — четыре минуты ностальгии и новых подробностей. На экране снова дядя Фёдор, кот Матроскин и пёс Шарик, только теперь не в рисованной версии, а в живом воплощении. И судя по кадрам, зрителей ждёт не просто пересказ советской классики, а расширенная история с современными штрихами.

Что показали в трейлере

На видео — привычные сцены из мультфильма, но в переработанном ключе. Здесь и знакомые диалоги, и новые шутки, которых раньше не было. Отдельный акцент сделан на самой деревне Простоквашино: её построили с нуля специально для съёмок, и выглядит она так, словно сошла со страниц книги Эдуарда Успенского.

Кто играет главные роли

Роль дяди Фёдора исполнил Роман Панков, а почтальона Печкина сыграл Иван Охлобыстин. В фильме также заняты Павел Прилучный, Лиза Моряк, Павел Деревянко, Татьяна Орлова, Владимир Сычёв и Марина Федункив. Режиссёр — Сарик Андреасян, который уже давно вынашивал идею расширить вселенную «Простоквашино».

Интересные детали

Изначально авторы планировали перенести сюжет в наши дни, но от идеи отказались: решили сохранить атмосферу и антураж оригинала. В трейлере можно заметить намёки на дополнительные сюжетные линии, которых не было в мультфильме.

По словам Андреасяна, в анимации показали лишь часть историй, которые могут заинтересовать зрителей.

«А мама у Дяди Федора горяча», — пишут под видео комментаторы. Остальные пока сомневаются, получится ли создать шедевр.

Когда премьера

Фильм выйдет в прокат 1 января 2026 года. Дата символична: «Простоквашино» станет одной из первых кинопремьер нового года, а значит, бороться за зрителя ему предстоит с самого начала праздничных каникул. И кажется, козырь у картины серьёзный — культовое наследие плюс новая энергия.

Вопрос лишь в одном: удастся ли живым актёрам затмить любимые мультяшные образы? Узнаем уже через несколько месяцев.

