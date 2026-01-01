«А как же Катаняны?»: кто скрывается за загадочной фамилией, которую Рязанов вставил в «Иронию судьбы» и не только

В культовой комедии «Ирония судьбы, или с легким паром!» есть один диалог, который приобретает интересный смысл, если знать некоторые факты из биографии Рязанова.

Женя Лукашин в исполнении Андрея Мягкова, спрашивает Галю (Ольга Науменко), которая предложила отмечать Новый год вдвоём: «А как же Катаняны?» Невеста отвечает холодно: «Обойдутся!»

Для зрителей эти слова казались просто случайной отсылкой к каким-то знакомым героев, но фамилия Катанян всплывает и в других фильмах режиссёра.

Фамилия-след в четырёх картинах

В «Привет, дуралеи!» один из героев произносит: «Я не вам, Катанян, вы мужчина». В фильме «Забытая мелодия для флейты» появляется сцена с «Катаняншей». А в «Вокзале для двоих» заключённого по фамилии Катанян вызывают на вечерней поверке, замечает автор дзен-канала Кинодом.

Фамилия появляется снова и снова — и превращается в фирменный штрих режиссёра.

Дружба, спрятанная в кадре

Разгадка проста. Катаняны — вовсе не случайные персонажи, а близкие друзья Эльдара Рязанова.

Василий Катанян, сын известного сценариста и документалиста, учился с ним на одном курсе во ВГИКе. Их связывала долгая дружба и совместная работа: Василий снял около сотни документальных фильмов, несколько из них — вместе с Рязановым.

Фамилия Катанян стала своеобразной подписью режиссёра, маленьким «приветом» другу, спрятанным между строк его сценариев.

Пасхалка для своих

Сегодня такие детали называют «пасхалками», но сам Рязанов вкладывал в это прежде всего тепло и иронию. Для него фамилия Катанян была символом близости и дружбы. Теперь она стала частью кинематографической мифологии, а внимательные зрители воспринимают её как личную метку режиссёра.

Также прочитайте: Внимательно посмотрите на голову Хоботова из «Покровских ворот»: откуда там американский след?