А как вообще Маша попала к Медведю: об этом говорили в мультике, но все уже забыли

Мультсериал «Маша и Медведь» стал настоящим мировым феноменом. Его узнают и обожают зрители самых разных возрастов и национальностей. История о непоседливой девочке и ее терпеливом друге-медведе покорила сердца миллионов.

Проект изначально задумывался как современная интерпретация классической русской сказки. Однако создателям удалось найти универсальную формулу успеха. Яркая анимация, остроумные сюжеты и отсутствие языкового барьера сделали мультфильм международным хитом.

А еще проект породил огромное количество теорий, ведь дружба маленькой девочки и медведя выглядит, мягко говоря, необычно. И уже даже не все зрители помнят, с чего она началась. Мы пересмотрели первую серию за вас, чтобы это вспомнить.

Как Маша попала к Медведю

Маша оказалась у Медведя совершенно случайно. Девочка упала с дерева и приземлилась прямо у порога его дома.

Всё началось с погони за бабочкой, которая завела её в лесную чащу. Там она встретила разных зверей, которые ей очень понравились. Она стала за ними бегать и играть, пока не вышла на избушку, в то время как ее обитатель был на рыбалке.

В доме у добродушного Медведя царил идеальный порядок. Но с появлением Маши всё мгновенно перевернулось.

Вернувшийся хозяин застал девочку прыгающей на своей кровати. Медведь решил выгнать её, но каждый раз, несмотря на все его попытки, девочка вновь оказывалась в его доме.

В итоге он завёз её далеко в лес и оставил там. Позже Медведь вернулся в тревоге, что с ней что-то случится, но уже не нашёл на этом месте девочку.

Придя домой, он с облегчением увидел, что Маша снова прыгает на его кровати. И на этот раз Медведь уже не стал пытаться от нее избавиться.

