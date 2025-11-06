Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи А как вообще Маша попала к Медведю: об этом говорили в мультике, но все уже забыли

А как вообще Маша попала к Медведю: об этом говорили в мультике, но все уже забыли

6 ноября 2025 14:44
Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

Герой не сразу прикипел душой к озорнице.

Мультсериал «Маша и Медведь» стал настоящим мировым феноменом. Его узнают и обожают зрители самых разных возрастов и национальностей. История о непоседливой девочке и ее терпеливом друге-медведе покорила сердца миллионов.

Мультсериал «Маша и Медведь»

Проект изначально задумывался как современная интерпретация классической русской сказки. Однако создателям удалось найти универсальную формулу успеха. Яркая анимация, остроумные сюжеты и отсутствие языкового барьера сделали мультфильм международным хитом.

А еще проект породил огромное количество теорий, ведь дружба маленькой девочки и медведя выглядит, мягко говоря, необычно. И уже даже не все зрители помнят, с чего она началась. Мы пересмотрели первую серию за вас, чтобы это вспомнить.

Как Маша попала к Медведю

Маша оказалась у Медведя совершенно случайно. Девочка упала с дерева и приземлилась прямо у порога его дома.

Всё началось с погони за бабочкой, которая завела её в лесную чащу. Там она встретила разных зверей, которые ей очень понравились. Она стала за ними бегать и играть, пока не вышла на избушку, в то время как ее обитатель был на рыбалке.

В доме у добродушного Медведя царил идеальный порядок. Но с появлением Маши всё мгновенно перевернулось.

Вернувшийся хозяин застал девочку прыгающей на своей кровати. Медведь решил выгнать её, но каждый раз, несмотря на все его попытки, девочка вновь оказывалась в его доме.

Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

В итоге он завёз её далеко в лес и оставил там. Позже Медведь вернулся в тревоге, что с ней что-то случится, но уже не нашёл на этом месте девочку.

Придя домой, он с облегчением увидел, что Маша снова прыгает на его кровати. И на этот раз Медведь уже не стал пытаться от нее избавиться.

Ранее портал «Киноафиша» писал про зимнюю серию «Маши и Медведя» «Дело было в январе».

Фото: Кадры из мультсериала «Маша и Медведь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
36 лет смотрите «Симпсонов», но не догадывались, почему у героев по 4 пальца на руках? Есть только одно исключение в культовом мультике 36 лет смотрите «Симпсонов», но не догадывались, почему у героев по 4 пальца на руках? Есть только одно исключение в культовом мультике Читать дальше 6 ноября 2025
21 000 000 зрителей не ошиблись: почему серия «Всадник без головы» из «Маши и Медведя» стала феноменом, уделав Голливуд 21 000 000 зрителей не ошиблись: почему серия «Всадник без головы» из «Маши и Медведя» стала феноменом, уделав Голливуд Читать дальше 3 ноября 2025
В Сеть слили сюжет «Миньонов 3»: мультик свяжут с легендарной «настолкой» В Сеть слили сюжет «Миньонов 3»: мультик свяжут с легендарной «настолкой» Читать дальше 2 ноября 2025
Такого даже в «Игре престолов» избегали: почему Эмгыр хотел, чтобы Цири забеременела от него? Они ведь отец и дочь! Такого даже в «Игре престолов» избегали: почему Эмгыр хотел, чтобы Цири забеременела от него? Они ведь отец и дочь! Читать дальше 7 ноября 2025
Он такой не один: почему у Геральта из «Ведьмака» «кошачьи» глаза и у кого они еще есть Он такой не один: почему у Геральта из «Ведьмака» «кошачьи» глаза и у кого они еще есть Читать дальше 7 ноября 2025
Гермиона Грейнджер — имя, придуманное не случайно: Роулинг спрятала в нем целую мифологию, о которой фанаты даже не догадывались Гермиона Грейнджер — имя, придуманное не случайно: Роулинг спрятала в нем целую мифологию, о которой фанаты даже не догадывались Читать дальше 7 ноября 2025
Питер Джексон решил это не показывать: почему у Леголаса никогда не кончались стрелы Питер Джексон решил это не показывать: почему у Леголаса никогда не кончались стрелы Читать дальше 6 ноября 2025
Еще до «Мурки» Шарапов сыграл мелодию, которую точно не мог знать наизусть: в Сети уличили героя «Места встречи изменить нельзя» Еще до «Мурки» Шарапов сыграл мелодию, которую точно не мог знать наизусть: в Сети уличили героя «Места встречи изменить нельзя» Читать дальше 6 ноября 2025
Это не сокращенная версия фамилии: почему персонажа Моргана Фримена в «Побеге из Шоушенка» зовут Рэд и при чем тут шутка про ирландца Это не сокращенная версия фамилии: почему персонажа Моргана Фримена в «Побеге из Шоушенка» зовут Рэд и при чем тут шутка про ирландца Читать дальше 6 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше