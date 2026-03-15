А где, собственно, Джон Ватсон? 3 вопроса без ответа, которые оставил после себя первый сезон «Молодого Шерлока»

Первый сезон сериала «Молодой Шерлок» от Prime Video закончился так, что зрители сразу начали строить теории о продолжении. Вот три интриги, которые могут изменить историю Шерлока Холмса.

Дружба Шерлока и Мориарти — надолго ли?

Самым неожиданным поворотом первого сезона стала дружба между Шерлоком Холмсом и Джеймсом Мориарти. В классических историях Артура Конан Дойла они — заклятые враги, но здесь их показывают как талантливых студентов, которые легко находят общий язык.

Актёр Донал Финн, сыгравший Мориарти, в интервью отметил, что его герой гораздо сложнее привычного образа злодея. Именно поэтому зрителей больше всего интересует вопрос: в какой момент эта дружба превратится в вражду.

Таинственный ключ Шерлока

Ещё одна интрига связана с загадочным ключом, который Шерлок находит в книге Чарльза Диккенса. Этот предмет напрямую связан с последними словами его отца и, судя по всему, играет важную роль в будущем сюжете.

Шоураннер сериала Мэтью Паркхилл намекнул, что ключ ведёт к чему-то гораздо большему. «Он открывает совершенно новый мир», — рассказал Паркхилл в интервью Collider. При этом он добавил, что раскрытие этой тайны могло бы «испортить второй сезон».

Появится ли доктор Ватсон

Фанаты также активно обсуждают ещё один вопрос — появится ли в сериале доктор Джон Ватсон. Без него трудно представить историю о Шерлоке Холмсе.

Однако Мэтью Паркхилл пока избегает прямого ответа. В разговоре со ScreenRant он отметил:

«Я не собираюсь попадаться на эту удочку… Что будет с Шерлоком и Мориарти, если появится Ватсон?»

Пока дата выхода второго сезона «Молодого Шерлока» не объявлена. Но уже ясно, что продолжение должно ответить на несколько ключевых вопросов, которые первый сезон намеренно оставил без ответа.