А где, собственно, Джон Ватсон? 3 вопроса без ответа, которые оставил после себя первый сезон «Молодого Шерлока»

15 марта 2026 11:21
Кадр из сериала «Молодой Шерлок»

Зрителям предстоит разгадать эту головоломку.

Первый сезон сериала «Молодой Шерлок» от Prime Video закончился так, что зрители сразу начали строить теории о продолжении. Вот три интриги, которые могут изменить историю Шерлока Холмса.

Дружба Шерлока и Мориарти — надолго ли?

Самым неожиданным поворотом первого сезона стала дружба между Шерлоком Холмсом и Джеймсом Мориарти. В классических историях Артура Конан Дойла они — заклятые враги, но здесь их показывают как талантливых студентов, которые легко находят общий язык.

Актёр Донал Финн, сыгравший Мориарти, в интервью отметил, что его герой гораздо сложнее привычного образа злодея. Именно поэтому зрителей больше всего интересует вопрос: в какой момент эта дружба превратится в вражду.

Таинственный ключ Шерлока

Ещё одна интрига связана с загадочным ключом, который Шерлок находит в книге Чарльза Диккенса. Этот предмет напрямую связан с последними словами его отца и, судя по всему, играет важную роль в будущем сюжете.

Шоураннер сериала Мэтью Паркхилл намекнул, что ключ ведёт к чему-то гораздо большему. «Он открывает совершенно новый мир», — рассказал Паркхилл в интервью Collider. При этом он добавил, что раскрытие этой тайны могло бы «испортить второй сезон».

Появится ли доктор Ватсон

Фанаты также активно обсуждают ещё один вопрос — появится ли в сериале доктор Джон Ватсон. Без него трудно представить историю о Шерлоке Холмсе.

Однако Мэтью Паркхилл пока избегает прямого ответа. В разговоре со ScreenRant он отметил:

«Я не собираюсь попадаться на эту удочку… Что будет с Шерлоком и Мориарти, если появится Ватсон?»

Пока дата выхода второго сезона «Молодого Шерлока» не объявлена. Но уже ясно, что продолжение должно ответить на несколько ключевых вопросов, которые первый сезон намеренно оставил без ответа.

Фото: Кадр из сериала «Молодой Шерлок»
Анастасия Луковникова

