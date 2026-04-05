А если бы все-таки Станнис занял Железный трон? Этот поворот мог бы спасти Вестерос в «Игре престолов»

5 апреля 2026 16:40
Кадр из сериала «Игра престолов»

Из всех претендентов он был самым лучшим вариантом.

Во время Войны Пяти Королей у Вестероса было несколько претендентов на трон. Однако именно Станнис Баратеон обладал и законным правом, и необходимыми качествами правителя. Несмотря на отсутствие харизмы и популярности, он мог стать одним из самых справедливых королей в истории «Игры престолов».

Закалённый долгом правитель

Станнис с детства привык жить в тени своих братьев — харизматичного Роберта и обаятельного Ренли. В отличие от них, он был строгим, замкнутым и лишённым придворного обаяния.

Однако именно эти качества помогли ему проявить себя во время восстания Роберта. Станнис почти год удерживал Штормовой Предел в осаде, питаясь крысами и не надеясь на помощь. Его упрямство и чувство долга сыграли важную роль в победе восстания.

Единственный король, который пришёл на Север

Станнис показал себя не только как воин, но и как грамотный администратор. Он восстановил королевский флот и одержал победу над Виктарионом Грейджоем в морском сражении.

Но главное — он оказался единственным претендентом, кто откликнулся на просьбу Ночного Дозора. Станнис отправился на Север, разбил армию Манса Налётчика и помог защитить Стену. Именно поэтому северяне называли его «король, который пришёл».

Справедливый и строгий правитель

Станнис обладал качествами, редкими для правителей Вестероса. Он не стремился к роскоши, не любил интриги и ценил закон выше личных симпатий.

Хорошим примером стала его дружба с Давосом Сивортом. Станнис сделал бывшего контрабандиста своей десницей за верность и ум, но при этом наказал его за прошлые преступления. Это показало его принципиальность и справедливость, передает дзен-канал «Мир комиксов и кино».

Станнис Баратеон не был любимцем народа и не обладал яркой харизмой. Но именно такой суровый и предсказуемый правитель мог восстановить порядок в раздираемом войнами Вестеросе. Иногда стране нужен не герой, а человек, который просто делает то, что должен.

Анастасия Луковникова
