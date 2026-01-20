А что если совместить песни Высоцкого и эстетику «Слова пацана? В новом сериале «Айда!» барда сыграет молодой актер — с Безруковым ничего общего

Популярность оживления давно ушедших звезд в кино только растет. Некоторые режиссеры прибегают к помощи «дипфейков», как это было в случае с Юрием Никулиным в «Манюне», другие — используют грим и максимально похожих артистов.

Буквально на днях зрители рассматривали трейлер второго сезона «Детей перемен» и с удивлением отмечали там образ Алексея Балабанова на экране. А уже скоро публика столкнется с новым воплощением Владимира Высоцкого. И на этот раз сыграет его не Сергей Безруков.

Сюжет сериала «Айда!»

В Москве только что завершили съёмки нового сериала под названием «Айда!». Это ещё одна криминальная история о знаменитой группировке «Тяп-Ляп». Именно она в своё время вдохновила создателей нашумевшего «Слова пацана».

Главный герой — обычный парень Гриша. После переезда семьи из Волгограда в Казань он поневоле попадает в круговорот уличных войн. Его проводником становится Захаревич — легендарный идеолог банды.

Владимир Высоцкий в сериале «Айда!»

Одним из сюрпризов сериала станет появление Владимира Высоцкого. По сюжету зрителям покажут знаменитый квартирник барда.

Хотя фотографии со съёмок пока держат в секрете, известно, что образ Высоцкого доверили Денису Ермошкину. Ранее актёр снимался в сериалах «Чикатило», «Девушки с Макаровым» и «Котострофа». И внешне он действительно немного напоминает советского артиста.

Премьера проекта запланирована на 2026 год. Увидеть его можно будет на платформе START и на телеканале НТВ.

