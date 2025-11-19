Меню
Киноафиша Статьи А что, если Риддика тренировали.. Хищники? Эти 10 совпадений уже сложно списать на случайность — слишком убедительно

19 ноября 2025 07:00
Кадры из фильмов «Хищник: Планета смерти» (2025), «Хроники Риддика» (2004)

Фанаты строят новые теории, от которых мурашки.

Риддик и Хищники давно делят одно пространство в головах фанатов. Два одиночки, два охотника, два существа, которые в темноте чувствуют себя комфортнее, чем в солнечный полдень.

И чем больше смотришь — тем сильнее закрадывается мысль: а не связаны ли они на самом деле? И вот вопрос, который терзает зрителей много лет: мог ли Риддик быть «воспитанником» яутжа?

Сравнительная таблица: 10 причин, почему фанаты считают, что Риддик связан с Хищниками

Черта / причина

Риддик

Хищники (яутжа)

1

Манера охоты

Бесшумные внезапные атаки, исчезает в темноте

Тот же стиль: удар из тени, исчезновение в тепловизоре

2

Ночное зрение

Светящиеся глаза, видит в полной темноте

Маска с режимами ночного и теплового видения

3

Самодостаточный одиночка

Работает один, не доверяет командам

Охота — всегда соло-ритуал

4

Физическая пластика

Двигается как животное: тихо, гибко, быстро

Аналогичная хищная пластика и координация

5

Выслеживание по следу

Чует добычу буквально кожей

Мастер трекинга: анализ следов, температуры, движения

6

Жёсткий кодекс

Не убивает слабых без причины

Охотятся только на достойных, слабых не трогают

7

Выживание в любых условиях

Жара, лед, тьма — он адаптируется мгновенно

Проходят испытания на экстремальных планетах

8

Тактическое мышление

Планирует бой, не бьётся вслепую

Холодные стратеги: бой — ритуал, а не драка

9

Почерк убийцы

Чёткие удары, расчётливость, минимум движений

Идентичный стиль: точность, экономия силы

10

«Выращенный хищник»

Выглядит как продукт долгой подготовки

У яутжа — десятилетние ритуалы и обучение

Естественно, канон никогда не объединял эти две вселенные. Но логика и зрительская фантазия упрямо шепчут: сходство слишком велико, чтобы быть случайным.

Может, они и не родственники, но точно — два хищника из одного мрака. И если бы когда-нибудь появился фильм «Хищник против Риддика» — в зале бы стояла такая тишина, что слышно было бы, как в темноте щёлкают когти.

Читайте также: Все началось не с «Хроник Риддика»: как смотреть 4 фильма и 2 мультика франшизы в правильном порядке

Фото: Кадры из фильмов «Хищник: Планета смерти» (2025), «Хроники Риддика» (2004)
Екатерина Адамова
1 комментарий
