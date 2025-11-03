Меню
А что если монстр не хотел убивать Датча в финале «Хищника»: теория из Сети переворачивает весь смысл культового боевика

3 ноября 2025 16:40
Кадр из фильма «Хищник»

Так зрители на эту ситуацию еще не смотрели.

В финале оригинального «Хищника» 1987 года есть момент, который до сих пор вызывает вопросы у зрителей. После того как Датч заманил пришельца в ловушку, он не стал добивать поверженного противника. Вместо этого он проявил неожиданное милосердие.

Однако сам Хищник отреагировал на это иначе. Он активировал механизм самоуничтожения, вызвав мощный взрыв.

Этот поступок вступает в противоречие с известным кодексом чести расы Яутджа. Согласно их правилам, такой способ не должен использоваться против достойного противника, одержавшего честную победу.

Кодекс Хищника

Хищников отличает от других кинпришельцев одно важное качество — они обладают собственным кодексом чести. В отличие от многих монстров, для них охота становится не просто добычей пищи, а настоящим испытанием — интеллектуальным и духовным.

Именно это делает их особенно опасными противниками. Они действуют не под влиянием слепого инстинкта, а применяют хитрость, тактику и накопленный опыт. Этот монстр мыслит не хуже человека.

Однако в финале фильма тяжело раненый Хищник нарушает все правила. Истекая светящейся кровью, он активирует встроенное взрывное устройство, пытаясь уничтожить Датча вместе с собой. Лишь чудом герою удается отбежать на безопасное расстояние, избежав гибели в мощном взрыве.

Кадр из фильма «Хищник»

Спасение Датча

Существует интересная теория, объясняющая финальный поступок Хищника. Согласно ей, активация бомбы была не попыткой мести, а жестом спасения Датча.

Кодекс чести Яутджа требует безоговорочной победы в поединке. Проиграв схватку, Хищник ожидал смертельного удара от победителя.

Но Датч проявил несвойственное охотничьим правилам милосердие. Это создало уникальную ситуацию — формально человек победил, но не довел бой до логического завершения.

Как предполагают авторы теории, Хищник обязан был убить себя.

«Монстр включил механизм самоуничтожения, но поставил его на таймер, чтобы одержавший над ним победу человек мог успеть найти укрытие», — пишет автор Дзен-канала «Киновед в штатском».

Кадр из фильма «Хищник»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что происходит с Хищником, который нарушил Кодекс Яутджа.

Фото: Кадры из фильма «Хищник» (1987)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
