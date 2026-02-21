Меню
Киноафиша Статьи А что, если Купер — вовсе не агент ФБР? Эта теория о «Твин Пиксе» переворачивает сюжет с ног на голову

А что, если Купер — вовсе не агент ФБР? Эта теория о «Твин Пиксе» переворачивает сюжет с ног на голову

21 февраля 2026 08:27
Кадр из сериала «Твин Пикс»

И это как раз в стиле культового режиссера.

Иногда кажется, что сериал «Твин Пикс» мог быть ещё страннее. И это при том, что страннее уже, казалось бы, некуда. И один факт о съемках подтверждает — сюжет изначально был еще более запутанным.

Купер — не агент ФБР? Серьёзно?

Между съёмками пилота и первым эпизодом Дэвид Линч и Кайл Маклахлен обсуждали неожиданную идею: а что, если Дейл Купер вообще не агент ФБР?

Представьте — он просто выдаёт себя за федерального агента. Либо настоящий Купер «умер в канаве», либо ФБР вообще не занимается делом Лоры Палмер.

Это звучит как фанатская теория, но нет — это действительно рассматривалось на раннем этапе. И если честно, у меня мурашки от мысли, каким был бы сериал с таким стартом.

Почему всё изменили

От идеи отказались довольно быстро. Уже в первом сезоне появляется Альберт Розенфилд, и версия с самозванцем начинает рассыпаться. Стало понятно, что историю поведут иначе.

Но сам факт, что Линч допускал такой поворот, многое говорит о процессе создания сериала. Это был период абсолютной творческой свободы, когда можно было пойти в любую сторону — даже в самую радикальную.

Но разве это не по-линчевски?

Самое интересное — тема подмены личности и двойников всё равно стала одной из ключевых в «Твин Пикс». Так что, возможно, эта идея не исчезла полностью. Она просто трансформировалась и вернулась позже — в более жуткой и глубокой форме.

И теперь, пересматривая первые серии, невольно думаешь: а вдруг с Купером всё не так просто с самого начала?

Фото: Кадр из сериала «Твин Пикс»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
