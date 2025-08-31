А что если хоббиты стали Детьми Леса и создали Короля Ночи: дикая фанатская теория набирает популярность на Reddit

«Властелин колец» Питера Джексона экранизировал романы Джона Толкина. Это очень обширный мир Средиземья, который сложно перенести в кино.

Неудивительно, что многие фанаты выдвигают собственные теории относительно некоторых персонажей, событий или мест в истории. Одна версия кажется совсем смелой и связывает Вестерос из «Игры престолов» и Средиземье.

Вестерос — это будущая версия Средиземья

Всякий раз, когда слышится термин «фэнтезийная вселенная», почти у всех в голове возникает Средиземье. Однако Джордж Мартин — еще один признанный писатель, который создал свой собственный похожий мир. И он явно брал во многом пример с Толкина.

В результате некоторые фанаты считают, что континент Семи королевств на самом деле является Средиземьем в будущем. На Reddit отмечают, что отдельные регионы, такие как Мордор и Гондор, стали Валирией и Дорном, соответственно.

В то время как все остальные расы были изгнаны, хоббиты остались и стали Детьми Леса, которые живут за Стеной. Впоследствии они создали Короля Ночи.

Поскольку эльфы покинули Средиземье к концу Третьей Эпохи, они, естественно, не появились бы ни в Вестеросе, ни в Эссосе. А вот судьба гномов остается неясной.

Схожие черты

Оба мира — Средиземье и Вестерос — обладают удивительным сходством. Изначально они были наполнены магией, но к моменту основных событий волшебство почти исчезает из повседневной жизни. Лишь появление мощных артефактов или существ вновь пробуждает магию, кардинально меняя ход истории.

Персонажи тоже демонстрируют любопытные параллели. Шон Бин в обеих сагах блестяще сыграл героев с трагической судьбой — Боромира и Эддарда Старка.

Фродо и Бран становятся путешественниками, вынужденными покинуть дом ради великой цели. Гэндальф и Джон Сноу проходят через символическую смерть и возрождение.

А смелые воительницы Эовин и Арья Старк ломают стереотипы, доказывая, что доблесть не зависит от пола.

