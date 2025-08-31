Меню
Киноафиша Статьи А что если хоббиты стали Детьми Леса и создали Короля Ночи: дикая фанатская теория набирает популярность на Reddit

31 августа 2025 18:37
Кадры из фильма «Властелин колец. Братство кольца» (2001), сериала «Игра престолов»

Пользователи объединили две известных саги.

«Властелин колец» Питера Джексона экранизировал романы Джона Толкина. Это очень обширный мир Средиземья, который сложно перенести в кино.

Неудивительно, что многие фанаты выдвигают собственные теории относительно некоторых персонажей, событий или мест в истории. Одна версия кажется совсем смелой и связывает Вестерос из «Игры престолов» и Средиземье.

Вестерос — это будущая версия Средиземья

Всякий раз, когда слышится термин «фэнтезийная вселенная», почти у всех в голове возникает Средиземье. Однако Джордж Мартин — еще один признанный писатель, который создал свой собственный похожий мир. И он явно брал во многом пример с Толкина.

В результате некоторые фанаты считают, что континент Семи королевств на самом деле является Средиземьем в будущем. На Reddit отмечают, что отдельные регионы, такие как Мордор и Гондор, стали Валирией и Дорном, соответственно.

В то время как все остальные расы были изгнаны, хоббиты остались и стали Детьми Леса, которые живут за Стеной. Впоследствии они создали Короля Ночи.

Поскольку эльфы покинули Средиземье к концу Третьей Эпохи, они, естественно, не появились бы ни в Вестеросе, ни в Эссосе. А вот судьба гномов остается неясной.

Кадр из фильма «Властелин колец. Братство кольца»

Схожие черты

Оба мира — Средиземье и Вестерос — обладают удивительным сходством. Изначально они были наполнены магией, но к моменту основных событий волшебство почти исчезает из повседневной жизни. Лишь появление мощных артефактов или существ вновь пробуждает магию, кардинально меняя ход истории.

Персонажи тоже демонстрируют любопытные параллели. Шон Бин в обеих сагах блестяще сыграл героев с трагической судьбой — Боромира и Эддарда Старка.

Фродо и Бран становятся путешественниками, вынужденными покинуть дом ради великой цели. Гэндальф и Джон Сноу проходят через символическую смерть и возрождение.Кадр из сериала «Игра престолов»

А смелые воительницы Эовин и Арья Старк ломают стереотипы, доказывая, что доблесть не зависит от пола.

Ранее портал «Киноафиша» писал про самые дурацкие ляпы «Властелина колец».

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец. Братство кольца» (2001), сериала «Игра престолов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
