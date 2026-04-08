А что, если Деймон Таргариен — Король Ночи? Во 2 сезоне «Дома драконов» фандом нашел кучу подсказок

Теория, которая звучит безумно, но всё равно не выходит из головы. После второго сезона «Дома Дракона» фанаты начали обсуждать неожиданную связь между двумя вселенными — и внезапно в центре оказался Деймон Таргариен. Некоторые зрители уверены, что именно он может стать Королем Ночи.

Деймон и странное пророчество в Харренхолле

Во втором сезоне «Дома Дракона» Деймон встречает Элис Риверс в Харренхолле, и она говорит ему загадочную фразу: он умрет именно в этом месте. Сначала фанаты решили, что речь идет о его судьбе из книги «Пламя и кровь». Но затем появилась другая теория — возможно, речь не о смерти, а о превращении.

Подозрения усилились из-за дерева, которое напоминает те, что мы видели в «Игре престолов». Некоторые зрители предположили, что события в Харренхолле могут быть связаны с Белыми ходоками и будущим Королем Ночи.

Видения Белых ходоков и исчезновение тела

Теория стала еще популярнее после того, как Деймон увидел Белых ходоков в одном из эпизодов. Для многих это стало намеком на связь с будущими событиями «Игры престолов».

Еще один аргумент — судьба Деймона в книге. После битвы он считается погибшим, но его тело так и не находят. Именно это дало фанатам простор для фантазии. Некоторые предполагают, что его могли найти на Севере и превратить в Короля Ночи.

Звучит эффектно, но у этой теории есть серьезные проблемы.

Почему Деймон не может быть Королем Ночи

В «Игре престолов» уже показали происхождение Короля Ночи. Он был обычным человеком, которого Дети леса превратили в первого Белого ходока с помощью драконьего стекла.

Кроме того, это произошло за тысячи лет до событий «Дома Дракона». В то время Таргариены еще даже не жили в Вестеросе, поэтому Деймон просто не может быть этим персонажем.

Тем не менее теория продолжает жить. И хотя она противоречит канону, фанаты признаются: идея о том, что дерзкий и опасный Деймон может стать главным злодеем будущего, звучит слишком интересно, чтобы полностью ее игнорировать.