А что если бы сняли «Больницу Питт», но про полицейский участок: HBO готовит новый адреналиновый хит

А что если бы сняли «Больницу Питт», но про полицейский участок: HBO готовит новый адреналиновый хит

4 февраля 2026 10:52
Кадр из сериала «Больница Питт»

В компании уверены в популярности формата.

На волне успеха «Больницы Питт» на студии HBO задумались об еще одном процедурале. Теперь авторы планируют создать проект в похожем формате, но в другой сфере. Центром сюжета станет не медицинская драма, а работа сотрудников полиции.

Новый проект получил название «American Blue». История сосредоточится вокруг Брайана Милковича. Ему предстоит вернуться в родной город Джолиет. Его цель — помочь местному полицейскому участку, который оказался в кризисе, и загладить свои прошлые ошибки. Главную роль исполнит Майло Вентимилья.

Кадр из фильма «Инкассатор»

По задумке создателей, сериал погрузит зрителей в жёсткий и беспристрастный мир полицейской службы. Он покажет весь спектр сложных проблем, стоящих сегодня перед законом.

Учитывая, что HBO явно вдохновляется успешной формулой «Больницы Питт», можно ожидать, что новый проект унаследует её главные черты. Зрителей ждёт такой же бешеный, неостанавливающийся темп и беспощадная реальность.

Фото: Кадры из фильма «Инкассатор» (2009), сериала «Больница Питт»
