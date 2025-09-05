Меню
«А чой-то вы тут делаете? А?» Может лучше пройдете тест, в котором надо угадать советский фильм по яркому эпизоду?

5 сентября 2025 12:19
Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»

Эти герои появились в кадре на пару секунд, но их помнят поколения. Сможете ли вы узнать фильм по эпизодической роли?

В советском кино эпизодические роли порой оказывались ярче главных. Иногда достаточно было одной короткой сцены или реплики, чтобы актёр вошёл в историю.

Фильмы из СССР умело делали великие вещи из малых деталей. Иногда персонаж появлялся на экране на пару секунд, но именно этот момент задавал настроение всей картины.

Для многих актёров это было единственным появлением в кино, и тем не менее их знали миллионы зрителей. Эти эпизоды превращались в культурные коды, узнаваемые по одному кадру или полувздоху.

Мы собрали шесть культовых эпизодов, которые вошли в золотой фонд советского кинематографа.

Проверьте свою память: сможете ли вы узнать фильм по одному яркому моменту и вспомнить сцены, которые давно стали легендарными?

Фото: Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»
Анна Адамайтес
