А-а-а-а! Вот и новый хит из Турции — этот сериал уже обогнал мелодраму с Эргенчем и не собирается останавливаться

18 сентября 2025 10:51
«Глаза Чёрного моря»

«Глаза Чёрного моря» растут в рейтингах и выходят в лидеры сезона.

Премьера турецкого сериала «Глаза Чёрного моря» (Gözleri Karadeniz) состоялась 2 сентября 2025 года на канале ATV.

И уже через пару недель драма показывает уверенный рост: в день выхода новой серии она обогнала проекты, которые вышли на второй сезон: «Если король проиграет» с Халитом Эргенчем и «Бахар» с Демет Эвгар.

Борьба братьев и игра на выживание

В центре сюжета — противостояние Азиля и Мехмета. Первый ищет справедливости и пытается остановить криминальные дела клана Мачари, второй — всё глубже погружается в опасные сделки.

Азиль, поддержавший Дурсуна в его стремлении отомстить за мать, в итоге сталкивается с предательством брата и едва не лишается жизни.

Опасные интриги и любовный выбор

Мехмет пытается укрепить свои позиции за счёт наркоторговли и обманывает даже собственную семью. Но вмешательство Азиля срывает план.

На его стороне оказывается Гюнеш — девушка, которую Мехмет представлял как невесту. Именно её симпатия к Азилю помогает вывести преступную схему на свет.

Однако цена слишком высока: во время перестрелки Гюнеш оказывается ранена.

Рейтинги говорят сами за себя

Динамика у проекта положительная. Рейтинг по общей аудитории (все зрители, независимо от возраста и достатка) вырос до 4,58%.

Среди городской публики (молодые и активные жители крупных городов) он составил 2,12%. А среди зрителей с высоким уровнем дохода и образования показатель достиг 4,13%. Во всех категориях сериал уверенно прибавил по сравнению с прошлой неделей.

IMDb тоже фиксирует интерес к проекту: у драмы стабильная оценка 7,2 балла.

Фото: Кадр из сериала «Глаза Чёрного моря»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
