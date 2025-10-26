99% свежести и ни одной капли крови: этот хоррор называют самым страшным фильмом десятилетия — и он снова на Netflix

На Netflix вернулся фильм «Астрал. Онлайн» (Host) — малобюджетный британский хоррор, снятый во время локдауна, который критики назвали одним из самых страшных за последние годы.

Его рейтинг на Rotten Tomatoes — 99 %, и это редкость даже для признанной классики жанра.

Когда обычный звонок превращается в кошмар

По сюжету группа друзей решает провести спиритический сеанс по Zoom. Сначала всё кажется безобидной забавой, но после того как один из участников нарушает правила, связь превращается в портал в другой мир.

Камеры дрожат, свет меркнет, а за каждым пикселем будто кто-то наблюдает. Всё снято так, что зритель чувствует себя ещё одним участником встречи.

Ужас без грима и декораций

Фильм поставил Роб Сэвидж, а актёры снимали себя сами — без оператора, без киноплощадки, без профессионального света.

Весь процесс занял 12 недель. Такой формат создал эффект подлинности: экран дрожит, связь обрывается, и страх кажется не постановочным, а живым.

Критики в восторге

The Atlantic назвал «Астрал. Онлайн» «первой великой работой в жанре карантинного ужаса».

Издание Time включило его в список «17 фильмов, которые нельзя было пропустить летом», отметив, что он «не просто пугает, а точно отражает коллективную тревогу эпохи пандемии».

Кинокритик Дэвид Эрлих из IndieWire писал:

«Host — это худший кошмар, который мог случиться во время видеозвонка. Он гениален в своей простоте — и потому настолько страшен».

Без привычных приёмов хоррора и громких актёрских имён, фильм пугает тем, что делает зрителя свидетелем реальности. «Астрал. Онлайн» доказал: чтобы напугать, не нужны монстры и литры крови — достаточно включённой камеры и ощущения, что за вами тоже кто-то следит.

