98% у зрителей и 99% у критиков на Rotten Tomatoes: а вы смотрели фильм, который Том Круз назвал лучшим хоррором последних лет?

Там нет приведений и мистики, но есть кое-что похуже. Точнее, кое-кто.

Когда Том Круз называет какой-то фильм идеальным, хочется хотя бы приподнять бровь. Он редко разбрасывается комплиментами, особенно в жанрах, где сам мог бы всех поучить.

Но «Годзиллу: Минус один» актер выделил отдельно и сделал это без привычной голливудской вежливости. Мол, вот это — настоящий хоррор.

Почему Круз вдруг заговорил о Годзилле

Поводом стала его встреча с режиссером Такаси Ямадзаки, где обсуждали и «Миссию невыполнима», и японского монстра. Круз назвал фильм потрясающим и добавил, что он буквально переизобрел жанр.

Для актера, который привык сам быть центром экшена, это редкое признание чужого триумфа. И тут он явно говорил не из вежливости.

К слову, с ним согласились почти все. У «Годзиллы: Минус один» 99 % от критиков и 98 % от зрителей на Rotten Tomatoes — цифры, о которых многие хорроры могут только мечтать. А еще фильм умудряется быть одновременно страшным, драматичным и по-настоящему человечным.

Монстр, который снова стал страшным

Картина вышла в 2023 году и сразу стала событием. Здесь Годзилла — не мультяшный разрушитель, а символ послевоенного ужаса и боли. Неудивительно, что фильм получил «Оскар» за спецэффекты и вдохнул новую жизнь во франшизу.

Теперь уже известно, что сиквел в разработке. И если Том Круз оказался прав, это редкий случай, когда хайп, критики и зрители вдруг оказались на одной стороне. Такое в кино бывает нечасто.

