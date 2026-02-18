Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 9,8 из 10 и уже в топ-5 франшизы: только один эпизод «Рыцаря Семи Королевств» догнал лучшие серии «Игры престолов»

9,8 из 10 и уже в топ-5 франшизы: только один эпизод «Рыцаря Семи Королевств» догнал лучшие серии «Игры престолов»

18 февраля 2026 14:15
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»

Такой успех, наверное, даже сами авторы не ожидали.

«Рыцарь Семи Королевств» еще не успел закончить первый сезон, а уже ворвался в историю франшизы. Пятый эпизод сериала неожиданно оказался в компании абсолютных рекордсменов по оценкам зрителей. Для спин-оффа это редкий случай, когда сравнение с «Игрой престолов» работает не против, а в плюс.

Почти уровень главных серий «Игры престолов»

Новая серия получила 9,8 из 10 по пользовательским оценкам IMDb. Это результат на основе более 55 тысяч голосов — не узкий фанатский круг, а большая выборка. Выше стоит только планка 9,9, которую держат три легендарных эпизода «Игры престолов»: «Битва бастардов», «Ветра зимы» и «Рейны из Кастамере».

Фактически «Рыцарь Семи Королевств» уже вошел в пятерку самых высокооцененных эпизодов всей телеадаптации «Песни льда и пламени». Для проекта без драконов, масштабных войн и знакомых героев это показатель силы сценария и интереса к миру Вестероса вне привычных сюжетов.

Интрига перед финалом

До конца первого сезона осталась одна серия. Ее выпустят 22 (23) февраля на HBO Max. Высокая оценка пятого эпизода только подогрела ожидания. Зрители явно увидели в истории Дунка и Эгга не просто дополнение к вселенной, а самостоятельный сериал с характером.

Франшиза Мартина уже не раз доказывала, что умеет удивлять. Сейчас любопытнее другое — удержит ли финал заданную высоту. В мире Вестероса репутация строится быстро, а теряется за одну серию.

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
22 февраля финал «Рыцаря Семи Королевств»: объясняем, когда именно происходят события и при чём тут «Игра престолов» 22 февраля финал «Рыцаря Семи Королевств»: объясняем, когда именно происходят события и при чём тут «Игра престолов» Читать дальше 19 февраля 2026
С этой героиней «Игры престолов» Дункан из «Рыцаря Семи Королевств» связан напрямую: сначала об этом догадались фанаты, а потом и Мартин С этой героиней «Игры престолов» Дункан из «Рыцаря Семи Королевств» связан напрямую: сначала об этом догадались фанаты, а потом и Мартин Читать дальше 19 февраля 2026
Хватило и получаса, чтобы обойти «Игру престолов» и набрать 9,9 на IMDb: почему эпизоды «Рыцаря Семи Королевств» такие короткие Хватило и получаса, чтобы обойти «Игру престолов» и набрать 9,9 на IMDb: почему эпизоды «Рыцаря Семи Королевств» такие короткие Читать дальше 16 февраля 2026
«Ландыши», «Аутсорс», «Этерна» и даже Шурик там есть: кто забрал главные награды премии «Большая Цифра-2026» «Ландыши», «Аутсорс», «Этерна» и даже Шурик там есть: кто забрал главные награды премии «Большая Цифра-2026» Читать дальше 19 февраля 2026
У Тириона Ланнистера был реальный прототип в Англии: его судьба сложилась не так, как в «Игре престолов» У Тириона Ланнистера был реальный прототип в Англии: его судьба сложилась не так, как в «Игре престолов» Читать дальше 19 февраля 2026
Финал уже 22 февраля: в «Рыцаре Семи королевств» хоронят наследника, и Вестерос остается без лучшего претендента на трон (спойлеры) Финал уже 22 февраля: в «Рыцаре Семи королевств» хоронят наследника, и Вестерос остается без лучшего претендента на трон (спойлеры) Читать дальше 17 февраля 2026
87% на RT, армия фанатов и одобрение Кэмерона: у аниме «Терминатор: Зеро» были все шансы на успех, но Netflix закрыл хит 87% на RT, армия фанатов и одобрение Кэмерона: у аниме «Терминатор: Зеро» были все шансы на успех, но Netflix закрыл хит Читать дальше 17 февраля 2026
5 сезон рвет эфир: «Первый отдел» стал лучшим сериалом за последние 5 лет на российском телевидении — цифры говорят сами 5 сезон рвет эфир: «Первый отдел» стал лучшим сериалом за последние 5 лет на российском телевидении — цифры говорят сами Читать дальше 19 февраля 2026
Понравились «Метод» и «Фишер»? Тогда включайте французский детектив по реальной истории и смотрите все 6 серий залпом Понравились «Метод» и «Фишер»? Тогда включайте французский детектив по реальной истории и смотрите все 6 серий залпом Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше