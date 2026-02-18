9,8 из 10 и уже в топ-5 франшизы: только один эпизод «Рыцаря Семи Королевств» догнал лучшие серии «Игры престолов»

Такой успех, наверное, даже сами авторы не ожидали.

«Рыцарь Семи Королевств» еще не успел закончить первый сезон, а уже ворвался в историю франшизы. Пятый эпизод сериала неожиданно оказался в компании абсолютных рекордсменов по оценкам зрителей. Для спин-оффа это редкий случай, когда сравнение с «Игрой престолов» работает не против, а в плюс.

Почти уровень главных серий «Игры престолов»

Новая серия получила 9,8 из 10 по пользовательским оценкам IMDb. Это результат на основе более 55 тысяч голосов — не узкий фанатский круг, а большая выборка. Выше стоит только планка 9,9, которую держат три легендарных эпизода «Игры престолов»: «Битва бастардов», «Ветра зимы» и «Рейны из Кастамере».

Фактически «Рыцарь Семи Королевств» уже вошел в пятерку самых высокооцененных эпизодов всей телеадаптации «Песни льда и пламени». Для проекта без драконов, масштабных войн и знакомых героев это показатель силы сценария и интереса к миру Вестероса вне привычных сюжетов.

Интрига перед финалом

До конца первого сезона осталась одна серия. Ее выпустят 22 (23) февраля на HBO Max. Высокая оценка пятого эпизода только подогрела ожидания. Зрители явно увидели в истории Дунка и Эгга не просто дополнение к вселенной, а самостоятельный сериал с характером.

Франшиза Мартина уже не раз доказывала, что умеет удивлять. Сейчас любопытнее другое — удержит ли финал заданную высоту. В мире Вестероса репутация строится быстро, а теряется за одну серию.