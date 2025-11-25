97 смен, 222 актера и один тренер-безумец: что спрятано во втором сезоне «Чаек» — телепремьеру ждём на «России 1»

Второй сезон спортивной мелодрамы стал крупнее, резче и эмоциональнее — и в центре перемен стоят Пореченков и Куркова.

Съёмки многосерийной мелодрамы «Чайки-2» официально завершены — команда отработала 97 смен в Петербурге и Ленобласти, в проекте задействовали 222 актёра и ещё более 230 человек в массовке.

Режиссёр Антон Сиверс обещает, что сезон станет «новым витком истории», а не просто продолжением.

Из Калининграда в Петербург

«Чайки» прошли путь от локальной команды до двукратных чемпионок России, но ровно в момент, когда они готовы идти за третьим титулом, тренер Тополь уходит из волейбола после трагической истории с одной из спортсменок. Вернувшись, он узнаёт: клуб продан и теперь действует в Петербурге.

Переезд — не просто изменение локации. Это решение, которое ломает привычный ритм команды и полностью меняет динамику сериала. Здесь начинается история о том, как чемпионам приходится снова становиться новичками.

Пореченков: «экспрессия стала точечной»

Михаил Пореченков говорит, что во втором сезоне его герой изменился:

«Он прибавил плавности, хотя и остался всё тем же безумцем».

Тополю придётся заново доказывать команде и себе, что он способен вести «Чайку» к победе — несмотря на внутренние сомнения и давление обстоятельств.

Равшана Куркова — основной двигатель драматургии

Линия Леры выходит в центр внимания. Она работает пресс-секретарем Федерации волейбола и счастлива в отношениях с Милошем, но когда ей предлагают возглавить питерскую команду-аутсайдера «Лидер», Лера неожиданно соглашается.

Причина — не только профессиональный вызов. Лера не готова себе признаться, что возвращение Тополя в её поле зрения снова запускает старые чувства. Их пересечение в Петербурге — главный эмоциональный нерв сезона.

Сезон, в котором ставки выше

Новые актёры, новая энергия, новый город. Создатели подчёркивают, что второй сезон будет динамичнее, крупнее по масштабу и более открытым в эмоциях.

Переезд команды, испытания Тополя, выбор Леры между стабильностью и честностью перед собой — всё это превращает «Чайки-2» в историю о том, как спорт влияет на жизнь, а жизнь меняет спорт.

Сериал представят на платформе «Смотрим», телепремьера состоится на «России 1».

Также вм будет интересно: Тест: Угадайте фильм по кадру с Буруновым — на №2 он неузнаваемый, но фильм вы точно угадаете