97% на Rotten Tomatoes — и ноль шансов оторваться: «Достать ножи: Воскрешение покойника» уже считают лучшим в трилогии

Критики уверяют, что ещё ни одна загадка не была такой изощрённой и такой атмосферной.

«Достать ножи: Воскрешение покойника» выходит на Netflix 12 декабря — после мировой премьеры на TIFF.

Новый фильм Раяна Джонсона снова ставит Дэниела Крейга в центр запутанного расследования, но впервые отправляет его в пространство, где рациональность встречается с темами веры.

На IMDb у картины 7,9, на «Кинопоиске» — 7,1, а Rotten Tomatoes показывает впечатляющие 97% от критиков.

Сюжет

Детектив Бенуа Бланк приезжает в тихий городок, чтобы расследовать загадочную смерть священника, найденного в церкви.

Вдохновлённый новеллой Эдгара Аллана По «Убийство на улице Морг», фильм строит головоломку вокруг закрытого пространства, скрытых мотивов и персонажей, которым есть что терять.

Каждый свидетель звучит убедительно — и каждый врет.

Актёры и новые роли

Помимо Крейга, в фильме заняты Джош О’Коннор, Гленн Клоуз, Джош Бролин, Мила Кунис, Керри Вашингтон и Джереми Реннер.

Особенно выделяют критики дуэт Крейга и О’Коннора: второй играет бывшего боксёра, который стал пастором и неожиданно оказывается ключом к расследованию.

Почему его называют лучшим фильмом серии

Критики отмечают не только стильную визуальную работу, но и более глубокий подтекст. «Воскрешение покойника» совмещает криминальный триллер с размышлениями о силе убеждений, не перегибая в сторону морализаторства.

«Самый точный, самый выверенный и самый эмоционально насыщенный фильм трилогии. Джонсон наконец нашёл идеальный баланс между загадкой и персонажами», — высказался о картине кинокритик Дэвид Эрлих (IndieWire).

Стоит ли смотреть

Если вам нравились предыдущие части хотя бы за харизму Бенуа Бланка, третья — обязательна к просмотру. Она масштабнее, аккуратнее выстроена и сильнее эмоционально.

Авторы довели формулу классического детективного «кто же преступник» до идеала: загадка держится до финала, а развязка собирает все элементы в чёткую картину.

Также прочитайте: Главные драматические премьеры декабря 2025 года: 4 фильма, которые зрители включают вечером и тут же советуют знакомым