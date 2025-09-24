Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 97% критиков на Rotten Tomatoes говорят «да»: «Кубо. Легенда о самурае» — мультфильм, после которого даже взрослые теряют дар речи

97% критиков на Rotten Tomatoes говорят «да»: «Кубо. Легенда о самурае» — мультфильм, после которого даже взрослые теряют дар речи

24 сентября 2025 13:46
Кадр из мультфильма «Кубо. Легенда о самурае»

Бьёт по сердцу сильнее громких премьер.

Иногда самые обсуждаемые мультфильмы года — это не те, что действительно остаются в сердце. Все наперебой хвалили «Зверополис» и «Моану», а в это время студия Laika выпустила «Кубо. Легенда о самурае» — картину, которую критики признали шедевром. 97 % свежести на Rotten Tomatoes, BAFTA за лучший анимационный фильм и сразу две номинации на «Оскар» — список регалий впечатляет.

Но куда важнее другое: эта история западает в душу сильнее многих голливудских хитов.

История о мальчике и двух струнах

Действие переносит зрителей в средневековую Японию. Юный Кубо владеет искусством оживлять бумажные фигурки музыкой своей сямисэн — и кажется простым сказителем.

Но прошлое настигает его: духи требуют мести, и единственный шанс мальчика выжить — отыскать магические доспехи отца-самурая. В напарниках у Кубо — снежная обезьяна и боевой жук, а впереди — схватка с Лунным королём и его зловещими дочерьми.

Почему это больше, чем мультфильм

Laika использовала покадровую анимацию, вдохновлённую японской тушью и укиё-э, а также самые современные технологии 3D-печати. Каждая сцена выглядит как живая гравюра, где даже свет и тень рассказывают свою историю. Сюжет, при всей своей фэнтезийности, держится на простых и вечных темах — семья, память, выбор между страхом и смелостью.

Актёры и музыка

Кубо озвучил Арт Паркинсон, а компанию ему составили Шарлиз Терон, Мэттью Макконахи, Руни Мара и Рэйф Файнс. За музыку отвечал Дарио Марианелли, и его мелодии стали отдельным героем этой истории: от напряжённых боевых сцен до щемящих лирических нот.

Почему стоит смотреть сейчас

«Кубо. Легенда о самурае» — не просто мультфильм, а редкий случай, когда искусство и технология сходятся в точке совершенства. Он недобрал в прокате, но остался в истории как одна из самых смелых и красивых анимационных работ десятилетия. Если вы думали, что в жанре фэнтези уже невозможно удивить, эта лента доказала обратное.

Читайте также: Когда «Аватар» встречает бобра... что? Новый мультфильм Pixar взорвал воображение зрителей (смотрим свежий трейлер)

Фото: Кадр из мультфильма «Кубо. Легенда о самурае»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике Читать дальше 29 сентября 2025
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи» Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи» Читать дальше 28 сентября 2025
«Ну, погоди!» посмотрели корейцы — одна сцена вызвала у них культурный шок: «На воспитание детей плохо влияет» «Ну, погоди!» посмотрели корейцы — одна сцена вызвала у них культурный шок: «На воспитание детей плохо влияет» Читать дальше 28 сентября 2025
15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче 15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче Читать дальше 28 сентября 2025
Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Эти фильмы будто смотрели вчера, а им уже 30 лет: 5 главных премьер 1995 года, которые и сейчас круче новинок Читать дальше 28 сентября 2025
Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Читать дальше 27 сентября 2025
Крош и Ежик объяснят ИИ проще, чем любой профессор ВУЗа: ждем «ПинКод 2.0» со Смешариками — дата премьеры уже известна Крош и Ежик объяснят ИИ проще, чем любой профессор ВУЗа: ждем «ПинКод 2.0» со Смешариками — дата премьеры уже известна Читать дальше 27 сентября 2025
Хотите удивить ребенка? Сварите ту самую розовую кашу из мультфильма «Маша и Медведь» — рецепт проще пареной репы Хотите удивить ребенка? Сварите ту самую розовую кашу из мультфильма «Маша и Медведь» — рецепт проще пареной репы Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше