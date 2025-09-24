97% критиков на Rotten Tomatoes говорят «да»: «Кубо. Легенда о самурае» — мультфильм, после которого даже взрослые теряют дар речи

Иногда самые обсуждаемые мультфильмы года — это не те, что действительно остаются в сердце. Все наперебой хвалили «Зверополис» и «Моану», а в это время студия Laika выпустила «Кубо. Легенда о самурае» — картину, которую критики признали шедевром. 97 % свежести на Rotten Tomatoes, BAFTA за лучший анимационный фильм и сразу две номинации на «Оскар» — список регалий впечатляет.

Но куда важнее другое: эта история западает в душу сильнее многих голливудских хитов.

История о мальчике и двух струнах

Действие переносит зрителей в средневековую Японию. Юный Кубо владеет искусством оживлять бумажные фигурки музыкой своей сямисэн — и кажется простым сказителем.

Но прошлое настигает его: духи требуют мести, и единственный шанс мальчика выжить — отыскать магические доспехи отца-самурая. В напарниках у Кубо — снежная обезьяна и боевой жук, а впереди — схватка с Лунным королём и его зловещими дочерьми.

Почему это больше, чем мультфильм

Laika использовала покадровую анимацию, вдохновлённую японской тушью и укиё-э, а также самые современные технологии 3D-печати. Каждая сцена выглядит как живая гравюра, где даже свет и тень рассказывают свою историю. Сюжет, при всей своей фэнтезийности, держится на простых и вечных темах — семья, память, выбор между страхом и смелостью.

Актёры и музыка

Кубо озвучил Арт Паркинсон, а компанию ему составили Шарлиз Терон, Мэттью Макконахи, Руни Мара и Рэйф Файнс. За музыку отвечал Дарио Марианелли, и его мелодии стали отдельным героем этой истории: от напряжённых боевых сцен до щемящих лирических нот.

Почему стоит смотреть сейчас

«Кубо. Легенда о самурае» — не просто мультфильм, а редкий случай, когда искусство и технология сходятся в точке совершенства. Он недобрал в прокате, но остался в истории как одна из самых смелых и красивых анимационных работ десятилетия. Если вы думали, что в жанре фэнтези уже невозможно удивить, эта лента доказала обратное.

