96 баллов по индексу страха из 100: ученые выбрали самый жуткий фильм ужасов— за 14 лет ничего лучше не сняли

Ужасы — один из самых субъективных жанров. То, от чего один зритель вздрагивает, другому может показаться смешным. Однако составители рейтингов иногда берутся за научные данные — и тогда на свет появляются объективные списки.

На этот раз эксперты выбрали фильмы ужасов на основе физиологических реакций зрителей. В рамках исследования Science of Scare у людей замеряли частоту сердцебиения (признак испуга). И результаты оказались неожиданными.

«Синистер» — 96 баллов по индексу страха из 100

Один из самых впечатляющих хорроров 2010-х. Учитель литературы вместе с семьёй переезжает в дом, где были убиты предыдущие жильцы. Вскоре он находит плёнки с записями жестоких убийств — и понимает, что преступления связаны с неким потусторонним существом.

Фильм работает не за счёт скримеров, а благодаря нарастающему чувству тревоги и звуковому оформлению. Режиссёр Скотт Дерриксон снял его с минимальным бюджетом, но результат оказался кассовым и критически успешным.

«Астрал: Онлайн» – 95/100

Британский хоррор, снятый во время локдауна. Вся история происходит на экране монитора во время видеозвонка: группа друзей решает провести онлайн-сеанс спиритизма. При малом бюджете фильм собрал хорошие отзывы за счёт психологического напряжения и реалистичности происходящего.

«Паранормальные явления. Скинамаринк» — 91/100.

Экспериментальный канадский хоррор, снятый на 15 тысяч долларов. Всё действие происходит в доме, где двое детей остаются без присмотра взрослых. Фильм минималистичен: длинные планы, приглушённый свет, почти полное отсутствие диалогов. Эффект достигается за счёт звукового фона и ощущения жуткого одиночества.

«Астрал» — 90/100.

Начало знаменитой франшизы от Джеймса Вана. Семья с детьми переезжает в новый дом и вскоре сталкивается с паранормальными явлениями. В отличие от многих хорроров, здесь сюжет не ограничивается охотой на призраков — значительное место занимает состояние комы, астральные проекции и попытки вернуть ребёнка из мира духов. Фильм стал отправной точкой для расширенной вселенной.

«Заклятие» — 88/100.

Ещё один фильм Джеймса Вана. История семейства Перрон, столкнувшегося с активностью сверхъестественных сил в своём доме. Картина известна нетипичным для хорроров подходом: демоны здесь не просто пугают, а целенаправленно атакуют семью, используя их уязвимости. Фильм положил начало общей вселенной и считается одним из самых успешных ужасов 2010-х.

Еще пять строчек в топ-10 заняли: «Реинкарнация» (81/100), «Улыбка‑2» (79/100), «Улыбка» (78/100), «Шесть демонов Эмили Роуз» (76/100), «Два, три, демон, приди!» (75/100).

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