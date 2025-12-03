Меню
Киноафиша Статьи 95% на Rotten Tomatoes, восторг критиков, рискованный сюжет: новый фильм с Тимоти Шаламе уже сравнивают с лучшими в десятилетии

95% на Rotten Tomatoes, восторг критиков, рискованный сюжет: новый фильм с Тимоти Шаламе уже сравнивают с лучшими в десятилетии

3 декабря 2025 11:21
«Марти Великолепный»

Главный спортивный герой сезона с характером, амбициями и нервом времени.

Фильм «Марти Великолепный» (2025) с Тимоти Шаламе в главной роли еще не вышел в широкий прокат, а уже успел стать одним из самых обсуждаемых релизов сезона.

Спортивная драма Джоша Сэфди получила мощный старт на фестивальных показах и сейчас держит 95% одобрения на Rotten Tomatoes по первым десяткам рецензий.

О чем фильм

Действие разворачивается в Нью-Йорке 1950-х годов. В центре сюжета — восходящая звезда настольного тенниса Марти Маузер, одержимый идеей стать лучшим любой ценой.

Его путь — это не только спорт, но и борьба с собственными страхами, амбициями и соблазнами. История строится на контрасте громких побед и личных провалов, где каждое достижение имеет свою цену.

Тимоти Шаламе в неожиданной роли

Тимоти Шаламе не только исполнил главную роль, но и стал одним из продюсеров проекта. Для актера это заметный поворот в сторону более нервного и физически требовательного образа.

Критики отмечают, что его герой далек от привычных романтических амплуа и строится на внутреннем конфликте, упрямстве и саморазрушительных решениях.

Фестивальная премьера и путь к прокату

Мировая премьера «Марти Великолепного» (2025) состоялась на Нью-Йоркском кинофестивале 6 октября.

После показа фильм активно обсуждался в профессиональной среде и быстро оказался в числе самых ожидаемых релизов конца года.

В мировой прокат картина выходит 25 декабря, в России - 15 января 2026 года.

Что говорят критики

Рецензенты сходятся в том, что фильм получился намеренно резким, местами жестким по интонации, но именно это и делает его выразительным.

Фред Топел:

«Это провокационный, местами резкий зрительский опыт. Но так и было задумано, и режиссёр Джош Сэфди может считать свою задачу выполненной.»

Отдельно хвалят баланс между спортивной динамикой и психологической драмой. При этом финал называют спорным, но не перечеркивающим общее впечатление.

Джейсон Флатт:

«Это чертовски увлекательный фильм, в котором блестяще работают актёры второго плана — наравне с ведущей ролью.»

Дэн Мёррелл:

«Пока “Марти Великолепный” безрассудно несётся через свои повороты, я не знал, чем всё закончится — триумфом или катастрофой, но был буквально приклеен к экрану, чтобы это узнать.»

Фото: Кадр из фильма «Марти Великолепный» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
