95% на RT и 80 на Metacritic: почему фильм Вербински 2025 года неожиданно выстрелил

95% на RT и 80 на Metacritic: почему фильм Вербински 2025 года неожиданно выстрелил

29 января 2026 21:31
Кадр из фильма «Удачи, веселья, не сдохни»

Такого, кажется, даже сам создатель не ожидал.

У Гора Вербински редко бывает «тихий» прием, но в этот раз цифры говорят сами за себя. «Удачи, веселья, не сдохни» неожиданно стал самым высоко оцененным фильмом режиссера.

Цифры впечатляют: 95% на Rotten Tomatoes при 19 рецензиях и 80 баллов из 100 на Metacritic по 6 обзорам — результат, которого от него давно не ждали. И главный вопрос здесь не «за что», а «почему именно этот фильм».

Почему критики вдруг сошлись

Фильм попал точно в нерв времени. Он высмеивает абсурд современной культуры, но не превращается в набор гэгов. Здесь много злой иронии, но и достаточно серьезности, чтобы история не рассыпалась.

Критики отмечают редкий баланс: кино одновременно смешное, динамичное и тревожное. Отдельный козырь — Сэм Рокуэлл. Его герой харизматичен настолько, что вытягивает даже спорные моменты сюжета. Там, где сценарий буксует, Рокуэлл просто берет сцену на себя.

За что фильм все-таки критикуют

Претензии тоже есть. Кому-то сюжет показался вторичным, кому-то — не до конца собранным по тону. Комедия иногда резко переходит в серьезный разговор, и этот скачок работает не для всех.

История про человека из будущего, который собирает команду для борьбы с вышедшим из-под контроля искусственным интеллектом, звучит знакомо. Но Вербински и не пытается изобрести новый жанр. Он берет узнаваемые элементы и собирает из них энергичное, немного безумное кино.

Именно поэтому фильм и выстрелил. Он не идеален, но живой. А иногда этого оказывается достаточно, чтобы обойти всю фильмографию самого режиссера.

Фото: Кадр из фильма «Удачи, веселья, не сдохни»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
