95% на Rotten Tomatoes и 300 млн часов просмотров: «Хищник: Планета смерти» стал самым просматриваемым фильмом на Hulu

Девять миллионов просмотров за пять дней — и это не очередной супергеройский блокбастер. Новый «Хищник: Планета смерти» неожиданно вышел в лидеры Hulu и стал самым успешным запуском платформы со времён «Добычи» 2022 года.

Фильм Дэна Трахтенберга вышел на стриминге 12 февраля и моментально обошёл предыдущий хит серии. По данным Deadline, это лучший старт нового релиза в истории сервиса. «Добыча» в своё время тоже обновила внутренние рекорды, однако точные цифры тогда не раскрывались.

В мировом прокате «Планета смерти» собрала более 184 миллионов долларов и стала самой кассовой частью франшизы. Общие сборы серии превысили 925 миллионов, а суммарное время просмотров «Хищника» на Hulu уже перевалило за 300 миллионов часов.

История уводит зрителя на планету Калиск. Молодой воин Дек, изгнанный из клана, отправляется доказать свою силу, охотясь на самое опасное существо. Его спутницей становится андроид Тиа в исполнении Эль Фаннинг.

Фильм получил 86% одобрения критиков и 95% зрителей на Rotten Tomatoes. Трахтенберг уже заявил о намерении продолжать развивать вселенную. Судя по реакции аудитории, интерес к «Хищнику» не просто вернулся — он стал устойчивым.