95 % на Rotten Tomatoes и 92 балла на Metacritic: 2 сезон «Питта» выходит 8 января, но критики уже посмотрели — вот его плюсы и минусы

Второй сезон «Больницы Питт» стартует сегодня, 8 января, но критики уже посмотрели девять серий из пятнадцати и выдали вердикт, который редко бывает у продолжений.

95 % на Rotten Tomatoes и 92 балла на Metacritic — это уровень, до которого добираются единицы. Обычно после удачного первого сезона сериалы сдуваются. «Питт» пошел в другую сторону.

Продолжение, которое не разваливается

Критики сходятся в одном: второй сезон не просто повторяет формулу успеха, а делает ее жестче и смелее. Истории стали плотнее, ритм — быстрее, а конфликты — острее. Персонажи получают больше экранного времени и больше поводов ломаться. За счет этого сериал стал эмоциональнее и местами даже тяжелее для зрителя.

Больница без фильтров

Главное изменение — медицинская часть. Операции, экстренные ситуации и человеческие ошибки теперь показаны без сглаживания. Камера задерживается там, где раньше отворачивалась. Именно это и принесло сериалу новую волну похвалы, но одновременно отпугнуло часть зрителей, которым стало слишком некомфортно.

Ставки выросли, как и риск

Во втором сезоне больше клиффхэнгеров и неожиданных разворотов. Каждая серия заканчивается так, будто следующую нельзя откладывать. Не все критики этому рады, но большинство признает, что сериал стал азартнее. «Питт» больше не играет в безопасную драму — он давит на нервы. Если цифры не врут, HBO Max получил редкий случай, когда продолжение не уступает оригиналу.

