94% на Rotten Tomatoes спасли сериал «Чужой: Земля»: FX запускает второй сезон — теперь уже официально, никаких слухов

Когда фанаты уже почти смирились с мыслью, что история завершится на полуслове, FX официально объявил: сериал «Чужой: Земля» получит продолжение. Да, тот самый приквел к легендарному фильму Ридли Скотта всё-таки выживает — как ксеноморф после взрыва корабля.

Контракт на выживание

Режиссёр и шоураннер Ноа Хоули, автор «Фарго» и «Легиона», подписал с FX и Disney новый многолетний контракт. По данным инсайдеров, сумма сделки исчисляется десятками миллионов долларов. В неё входят новые проекты, включая продолжение «Чужого: Земля». Съёмки второго сезона стартуют в 2026 году в Лондоне.

Как приняли первый сезон

Премьера состоялась 13 августа 2025 года и вызвала противоречивую реакцию. Критики оценили сериал высоко — 94% свежести на Rotten Tomatoes, но зрители встретили прохладнее: 66% и падающий рейтинг на стримингах. Финал вызвал споры, многие сочли его скомканным и лишённым драматического веса.

Что известно о сюжете

Действие разворачивается за два года до событий оригинального фильма Ридли Скотта. Зрителей переносят на Землю, где человечество впервые сталкивается с ксеноморфами. В главных ролях — Сидни Чендлер («Шугар»), Тимоти Олифант («Крепкий орешек 4») и Алекс Лоутер.

Перспективы второго сезона

Несмотря на неоднозначные оценки, интерес к франшизе остаётся высоким. В FX уверены, что сериал можно перезапустить с новым масштабом и темпом, сохранив атмосферу тревожного научного триллера. Если график съёмок не изменится, новые эпизоды «Чужого: Земля» выйдут не раньше 2027 года.

