9,2 млн за два дня — и Paramount+ не выдержал: «Лэндмен» продлили на 3 сезон быстрее, чем зрители успели досмотреть финал 2-ого

Зрители ещё переваривают повороты второго сезона «Лэндмена», а студия уже подбросила новую интригу: проект официально продлили на третий.

Решение приняли стремительно — цифры просмотров выросли так резко, что тянуть просто не имело смысла. Первый эпизод новой главы собрал 9,2 млн зрителей за двое суток, и это стало сигналом: история точно не закончится в этом году.

Почему Paramount не стала ждать финала сезона

Студия объявила о продолжении практически сразу после премьеры второго сезона. Рост аудитории на 262% по сравнению с дебютом сделал сериал одним из самых быстро развивающихся проектов Paramount+. Более того, зрители внезапно вернулись и к первому сезону — свежие серии подогрели интерес к началу истории.

Кто вернётся в третьем сезоне

Актёрский костяк остаётся неизменным: на экранах вновь появятся Билли Боб Торнтон, Деми Мур, Эли Лартер, Мишель Рэндолф, Джейкоб Лофланд и Энди Гарсиа.

К команде присоединятся и новые лица из текущего сезона — Стефания Спампинато, Гай Бёрнет, Сэм Эллиотт и Мириам Силверман. Разумеется, если сюжет не решит иначе. За штурвалом по-прежнему Тейлор Шеридан — человек, который превращает каждую свою драму в культурный феномен.

Когда ждать премьеру

Официальной даты пока нет, но в индустрии называют ориентир — конец 2026 года. Производственный график насыщенный, постановка усложняется, а актёры загружены другими проектами.

Если без форс-мажоров, продолжение у зрителей будет в следующем году. Но практика крупных драм показывает: Paramount скорее задержит премьеру, чем выпустит сезон без идеальной подготовки.

«Лэндмен» уже стал ключевым сериалом платформы — смесь социальной драмы, сурового реализма и борьбы за власть оказалась слишком цепкой, чтобы закончить историю быстро. Третий сезон должен усилить франшизу и закрепить её статус одного из главных хитов Paramount+.

