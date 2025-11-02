Меню
91% и 93% на RT: фильм про сестру Холмса со звездой «Ведьмака» (и Одиннадцать!) собрал 200 млн просмотров, став одной из лучших находок Netflix

2 ноября 2025 23:17
Кадр из фильма «Энола Холмс»

Идеальный фильм на вечер. Точнее, на два. 

Netflix давно доказал, что умеет запускать франшизы, но «Энола Холмс» стала особенным случаем. Детектив о сестре самого Шерлока сразу взлетел в топы и собрал более 190 миллионов просмотров всего за месяц, превратившись в один из самых успешных оригинальных фильмов платформы. Но что в нем такого особенного?

Почему стоит смотреть

Главная интрига здесь — не Шерлок, а его младшая сестра Энола. Умная, дерзкая и независимая, она ломает привычные правила викторианской Англии и прямо обращается к зрителю, превращая детектив в динамичное приключение. Милли Бобби Браун не только сыграла главную роль, но и выступила продюсером — и это заметно: фильм держится на её харизме и драйве.

Рейтинги и отзывы

Картина получила 91 % на Rotten Tomatoes, а критики назвали её «живым и энергичным способом отвлечься от реальности». Variety отметили смелость подачи, а The Washington Post похвалили актрису за «харизму, которая вытягивает весь фильм». Генри Кавилл в роли Шерлока и Хелена Бонем Картер в роли матери добавляют истории масштаб.

А дальше — ещё больше

История Энолы продолжилась во втором фильме, где героиня открывает собственное детективное агентство и сталкивается с делом о пропавших работницах фабрики. «Энола Холмс 2» снова собрала отличные отзывы и 93 % свежести на Rotten Tomatoes.

Франшиза не останавливается: съёмки «Энолы Холмс 3» уже завершены. Дата премьеры пока не объявлена, но ожидается, что Netflix представит фильм в 2026 году.

Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
