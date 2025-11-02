91% и 93% на RT: фильм про сестру Холмса со звездой «Ведьмака» (и Одиннадцать!) собрал 200 млн просмотров, став одной из лучших находок Netflix

Netflix давно доказал, что умеет запускать франшизы, но «Энола Холмс» стала особенным случаем. Детектив о сестре самого Шерлока сразу взлетел в топы и собрал более 190 миллионов просмотров всего за месяц, превратившись в один из самых успешных оригинальных фильмов платформы. Но что в нем такого особенного?

Почему стоит смотреть

Главная интрига здесь — не Шерлок, а его младшая сестра Энола. Умная, дерзкая и независимая, она ломает привычные правила викторианской Англии и прямо обращается к зрителю, превращая детектив в динамичное приключение. Милли Бобби Браун не только сыграла главную роль, но и выступила продюсером — и это заметно: фильм держится на её харизме и драйве.

Рейтинги и отзывы

Картина получила 91 % на Rotten Tomatoes, а критики назвали её «живым и энергичным способом отвлечься от реальности». Variety отметили смелость подачи, а The Washington Post похвалили актрису за «харизму, которая вытягивает весь фильм». Генри Кавилл в роли Шерлока и Хелена Бонем Картер в роли матери добавляют истории масштаб.

А дальше — ещё больше

История Энолы продолжилась во втором фильме, где героиня открывает собственное детективное агентство и сталкивается с делом о пропавших работницах фабрики. «Энола Холмс 2» снова собрала отличные отзывы и 93 % свежести на Rotten Tomatoes.

Франшиза не останавливается: съёмки «Энолы Холмс 3» уже завершены. Дата премьеры пока не объявлена, но ожидается, что Netflix представит фильм в 2026 году.

Также прочитайте: Хотите проверить нервы? Вот 7 сериалов-триллеров, которые зрители на IMDb оценили выше 8 — и не зря