91/100 и безоговорочная победа: «Переходный возраст» от Netflix возглавил топ-20 лучших сериалов 2025 года по версии Metacritic, а что еще в списке?

Metacritic подвел итоги 2025 года — и это редкий случай, когда цифры действительно совпали с ощущениями зрителей. Редакция агрегатора собрала список 20 лучших новых сериалов года, опираясь только на свежие проекты и не включая продолжения прошлых хитов. Единственное условие — не менее семи профессиональных рецензий.
Кто стал лидером года
Абсолютным победителем оказался сериал «Переходный возраст» от Netflix. 91 балл — результат, который удерживался даже на фоне осеннего наплыва громких премьер. Критики отдельно отмечают точность интонации и редкую для стримингов драму без фальши.
Рядом — проекты более нишевые, но не менее амбициозные. В верхней части рейтинга оказались и политическая драма, и анимация, и авторские сериалы шоураннеров с именем.
Топ-20 новых сериалов 2025 года по версии Metacritic
|
Место
|
Сериал
|
Балл
|
1
|
Переходный возраст
|
91
|
2
|
Волчий зал: Зеркало и свет
|
89
|
3
|
Короче говоря
|
89
|
4
|
Одна из многих
|
87
|
5
|
Подноготная
|
86
|
6
|
Чужой: Земля
|
85
|
7
|
Из лучших побуждений
|
85
|
8
|
Навсегда с тобой
|
84
|
9
|
Мистер Скорсезе
|
84
|
10
|
Узкая дорога на дальний север
|
83
|
11
|
Умираю, как хочу секса
|
83
|
12
|
Баллард
|
83
|
13
|
Токсичный город
|
82
|
14
|
Pee-wee as Himself
|
82
|
15
|
Мебельная компания
|
82
|
16
|
Хэл и Харпер
|
81
|
17
|
Киностудия
|
80
|
18
|
Смерть от молнии
|
80
|
19
|
Могучая девятка
|
80
|
20
|
Американская революция
|
80
А что с продолжениями хитов
Отдельно Metacritic напомнил: новые сезоны старых фаворитов тоже не остались без внимания. «Андор» и «Хитрости» получили по 92 балла, а «Разделение» уверенно держится в зоне высокой критической любви.
Итог простой: 2025-й оказался редким годом, когда у зрителей действительно есть из чего выбирать — и в массовом сегменте, и в авторском. И это тот случай, когда рейтинги не спорят с реальностью.
