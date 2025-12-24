91/100 и безоговорочная победа: «Переходный возраст» от Netflix возглавил топ-20 лучших сериалов 2025 года по версии Metacritic, а что еще в списке?

Есть много не очень популярных кинолент, которые вы могли пропустить.

Metacritic подвел итоги 2025 года — и это редкий случай, когда цифры действительно совпали с ощущениями зрителей. Редакция агрегатора собрала список 20 лучших новых сериалов года, опираясь только на свежие проекты и не включая продолжения прошлых хитов. Единственное условие — не менее семи профессиональных рецензий.

Кто стал лидером года

Абсолютным победителем оказался сериал «Переходный возраст» от Netflix. 91 балл — результат, который удерживался даже на фоне осеннего наплыва громких премьер. Критики отдельно отмечают точность интонации и редкую для стримингов драму без фальши.

Рядом — проекты более нишевые, но не менее амбициозные. В верхней части рейтинга оказались и политическая драма, и анимация, и авторские сериалы шоураннеров с именем.

Топ-20 новых сериалов 2025 года по версии Metacritic

Место Сериал Балл 1 Переходный возраст 91 2 Волчий зал: Зеркало и свет 89 3 Короче говоря 89 4 Одна из многих 87 5 Подноготная 86 6 Чужой: Земля 85 7 Из лучших побуждений 85 8 Навсегда с тобой 84 9 Мистер Скорсезе 84 10 Узкая дорога на дальний север 83 11 Умираю, как хочу секса 83 12 Баллард 83 13 Токсичный город 82 14 Pee-wee as Himself 82 15 Мебельная компания 82 16 Хэл и Харпер 81 17 Киностудия 80 18 Смерть от молнии 80 19 Могучая девятка 80 20 Американская революция 80

А что с продолжениями хитов

Отдельно Metacritic напомнил: новые сезоны старых фаворитов тоже не остались без внимания. «Андор» и «Хитрости» получили по 92 балла, а «Разделение» уверенно держится в зоне высокой критической любви.

Итог простой: 2025-й оказался редким годом, когда у зрителей действительно есть из чего выбирать — и в массовом сегменте, и в авторском. И это тот случай, когда рейтинги не спорят с реальностью.

