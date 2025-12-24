Меню
91/100 и безоговорочная победа: «Переходный возраст» от Netflix возглавил топ-20 лучших сериалов 2025 года по версии Metacritic, а что еще в списке?

24 декабря 2025 09:54
Кадр из сериала «Переходный возраст»

Есть много не очень популярных кинолент, которые вы могли пропустить.

Metacritic подвел итоги 2025 года — и это редкий случай, когда цифры действительно совпали с ощущениями зрителей. Редакция агрегатора собрала список 20 лучших новых сериалов года, опираясь только на свежие проекты и не включая продолжения прошлых хитов. Единственное условие — не менее семи профессиональных рецензий.

Кто стал лидером года

Абсолютным победителем оказался сериал «Переходный возраст» от Netflix. 91 балл — результат, который удерживался даже на фоне осеннего наплыва громких премьер. Критики отдельно отмечают точность интонации и редкую для стримингов драму без фальши.

Рядом — проекты более нишевые, но не менее амбициозные. В верхней части рейтинга оказались и политическая драма, и анимация, и авторские сериалы шоураннеров с именем.

Топ-20 новых сериалов 2025 года по версии Metacritic

Место

Сериал

Балл

1

Переходный возраст

91

2

Волчий зал: Зеркало и свет

89

3

Короче говоря

89

4

Одна из многих

87

5

Подноготная

86

6

Чужой: Земля

85

7

Из лучших побуждений

85

8

Навсегда с тобой

84

9

Мистер Скорсезе

84

10

Узкая дорога на дальний север

83

11

Умираю, как хочу секса

83

12

Баллард

83

13

Токсичный город

82

14

Pee-wee as Himself

82

15

Мебельная компания

82

16

Хэл и Харпер

81

17

Киностудия

80

18

Смерть от молнии

80

19

Могучая девятка

80

20

Американская революция

80

А что с продолжениями хитов

Отдельно Metacritic напомнил: новые сезоны старых фаворитов тоже не остались без внимания. «Андор» и «Хитрости» получили по 92 балла, а «Разделение» уверенно держится в зоне высокой критической любви.

Итог простой: 2025-й оказался редким годом, когда у зрителей действительно есть из чего выбирать — и в массовом сегменте, и в авторском. И это тот случай, когда рейтинги не спорят с реальностью.

Ранее мы писали: Этот испанский сериал 2025 года от Netflix стал шикарной заменой «Настоящему детективу»: и всего 6 серий — ни минуты лишней.

Фото: Кадр из сериала «Переходный возраст»
Екатерина Адамова
