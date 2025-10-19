90 000 000 зрителей так и не дождались сиквела самого кассового фильма в истории СССР – сценарий был готов, но вот что помешало

Фильм в итоге все-таки вышел, но это было совсем не то, на что надеялись фанаты оригинала.

«Пираты XX века» собрали в советском прокате 87,6 миллиона зрителей – результат, недостижимый даже для самых массовых хитов постсоветской эпохи. Это был первый настоящий советский боевик: с карате, трюками, морскими схватками и героем в дефицитных джинсах.

Фильм стал событием года, а Николай Еременко – лицом советского экшена. Казалось, что продолжение неизбежно. И Станислав Говорухин действительно сел за сценарий, готовый вновь пустить корабль в плавание.

Несостоявшиеся пираты

После успеха «Пиратов» Говорухин решил снять сиквел. На роли он позвал тех же – Николая Еременко и Талгата Нигматулина, проверенный дуэт, любимый зрителями. Но когда актеры прочли сценарий, оба отказались.

Им показалось, что история выдохлась: не хватало того самого драйва, а герои превратились в бледные тени себя прежних.

Говорухин не стал уговаривать – он просто переписал сценарий, убрав все прямые связи с «Пиратами XX века». Так родились «Тайны мадам Вонг».

Неуловимая мадам

Формально это уже другой фильм: новый сюжет, новые персонажи, новые лица. Только жанр остался прежним – советский боевик с восточным оттенком.

В центре – бывший полицейский Гонконга Томсон в исполнении Армена Джигарханяна. Он суров, принципиален и в то же время трогательно человечен: спасает внука, сражается с преступным миром и произносит почти кредо – «с пиратами не должно быть переговоров».

Но у ленты была одна беда: она лишилась своего сердца. Там, где «Пираты» предлагали простую, но захватывающую историю про героизм советских моряков, «Тайны мадам Вонг» запутались в мотивациях.

Мадам в исполнении Ирины Мирошниченко осталась красивой загадкой без объяснений, а антагонист Александр Абдулов, наоборот, слишком быстро исчезает из сюжета.

Сюжет рвется, монтаж сбоит, а вместо цельного приключения зритель получает набор эффектных, но разрозненных сцен.

Неповторимый успех

Даже крымские пейзажи и эффектные подводные съемки не спасли фильм. Он собрал более тридцати миллионов зрителей – результат впечатляющий, но по сравнению с «Пиратами XX века» это выглядело поражением.

На «Кинопоиске» рейтинг «Пиратов» держится на уровне 7,5, а у «Тайн мадам Вонг» – всего 5,8. Зрители почувствовали разницу: если первый фильм был дерзким и свежим, то второй оказался тяжеловесным и потерянным в собственных амбициях.

Так сиквел, который мог стать очередным хитом десятилетия, превратился в почти забытый эпизод советского кинематографа. А миллионы зрителей, когда-то выстраивавшиеся в очереди к кассам, так и не дождались второго похода «Пиратов XX века» в открытое море.

