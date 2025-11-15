9 сериалов, которые хотели переплюнуть «Игру престолов», но лишь один выдержал планку, заданную сериалом HBO: остальным Вестерос не покорился

Но для общего развития можете глянуть и другие 8, они тоже весьма неплохи.

«Игра престолов» почти на десятилетие стала тем самым сериалом, который меняет правила телевидения. После её успеха все пытались создать новый культурный феномен — и девять проектов оказались ближе других, но каждый по-своему доказал, что повторить подобное невозможно.

Когда формула не работает

Первым пал «Палач» — мрачный, жестокий, с интригами, но без собственного сердца. FX попытался взять Вестерос «в лоб», и сериал растворился после первого сезона.

Чуть дальше прошёл «Марко Поло»: дорогой, зрелищный, с преданной фан-базой — но настолько убыточный, что Netflix свернул его, оставив миллиардные амбиции на берегу.

Близко, но не туда

«Последнее королевство» стало, пожалуй, самым успешным кандидатом: цельная история, крепкие персонажи, битвы, политика — всё на месте. Но культурного веса, который держал «Игру престолов», сериал так и не набрал.

На том же поле Amazon выстрелил «Колесом времени» — масштабно, красиво, но без той самой мировой вовлечённости, пишет ShadowTavern.

Когда подражание ломает историю

«Ведьмак» пытался повторить формулу HBO и потонул в попытках быть похожим. Вместо силы персонажей зрителю предложили политический шум.

«Пространство», наоборот, оказалось ближе к духу «Игры престолов», чем многие фэнтези: серьёзная политика, сложные герои, огромный конфликт. Но размаха для статуса явления ему всё же не хватило.

Удача, которая не стала феноменом

«Чёрные паруса» — редкий шедевр, который зритель просто не заметил. «Кольца власти» — проект невероятного масштаба, но не уровня той драматургии, что держала Вестерос.

И тогда в игру вернулся сам Вестерос: «Дом Дракона» — единственный сериал, который действительно подошёл к трону.

Итог

За полтора десятилетия стало ясно: можно вложить миллионы, построить новые вселенные и ставить на гигантский размах — но повторить «Игру престолов» удалось только её собственному наследнику. Всё остальное лишь подчёркивает, насколько уникально было оригинальное пламя.

