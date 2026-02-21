Меню
86% на Rotten Tomatoes: что говорят критики о 2 сезоне «Рая» и когда выйдут новые серии — точный график и описание сюжета

21 февраля 2026 14:00
Кадр из сериала «Рай»

Премьера состоится уже 23 февраля.

Второй сезон «Рая» еще не успел развернуться, а критики уже вынесли вердикт. На Rotten Tomatoes у продолжения 86% при 22 рецензиях — результат уверенный, хотя и не без оговорок.

Хвалят прежде всего масштаб. По мнению обозревателей, новые серии расширяют вселенную и делают историю глубже. Стерлинг К. Браун, исполняющий роль Ксавье Коллинза, получил отдельные комплименты — его игра в продолжении показалась критикам даже сильнее, чем в первом сезоне. Также отмечают, что сюжет стал более драматичным и цельным.

Но без замечаний не обошлось. Часть рецензентов считает, что второй сезон потерял главную изюминку оригинала. Некоторым повествование показалось сумбурным, а попытка смешать несколько жанров — не всегда удачной.

Премьера второго сезона состоится 23 февраля на Hulu. В этот день выйдут три серии. Всего сезон включает 8 эпизодов. Новые серии будут выходить по понедельникам, финал запланирован на 30 марта.

График выхода:

  • 1 серия — 23 февраля
  • 2 серия — 23 февраля
  • 3 серия — 23 февраля
  • 4 серия — 2 марта
  • 5 серия — 9 марта
  • 6 серия — 16 марта
  • 7 серия — 23 марта
  • 8 серия — 30 марта

Продолжение явно не прошло незамеченным — и теперь зрителям предстоит решить, на чьей они стороне.

Фото: Кадр из сериала «Рай»
Екатерина Адамова
