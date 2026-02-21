86% на Rotten Tomatoes: что говорят критики о 2 сезоне «Рая» и когда выйдут новые серии — точный график и описание сюжета

Второй сезон «Рая» еще не успел развернуться, а критики уже вынесли вердикт. На Rotten Tomatoes у продолжения 86% при 22 рецензиях — результат уверенный, хотя и не без оговорок.
Хвалят прежде всего масштаб. По мнению обозревателей, новые серии расширяют вселенную и делают историю глубже. Стерлинг К. Браун, исполняющий роль Ксавье Коллинза, получил отдельные комплименты — его игра в продолжении показалась критикам даже сильнее, чем в первом сезоне. Также отмечают, что сюжет стал более драматичным и цельным.
Но без замечаний не обошлось. Часть рецензентов считает, что второй сезон потерял главную изюминку оригинала. Некоторым повествование показалось сумбурным, а попытка смешать несколько жанров — не всегда удачной.
Премьера второго сезона состоится 23 февраля на Hulu. В этот день выйдут три серии. Всего сезон включает 8 эпизодов. Новые серии будут выходить по понедельникам, финал запланирован на 30 марта.
График выхода:
- 1 серия — 23 февраля
- 2 серия — 23 февраля
- 3 серия — 23 февраля
- 4 серия — 2 марта
- 5 серия — 9 марта
- 6 серия — 16 марта
- 7 серия — 23 марта
- 8 серия — 30 марта
Продолжение явно не прошло незамеченным — и теперь зрителям предстоит решить, на чьей они стороне.