85% на Rotten Tomatoes и 71/100 на Metacritic: о чем говорит старт 5 сезона «Очень странных дел» — первые отзывы уже в Сети

27 ноября 2025 18:08
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Есть как плюсы, так и минусы финального сезона.

Премьера пятого сезона «Очень странных дел» вышла 27 ноября с шумом — и с осторожной улыбкой критиков. В первые сутки Rotten Tomatoes зафиксировал 86% одобрения на базе 47 рецензий, Metacritic — 71/100 по 28 обзорам.

Не провал и не триумф, а редкий случай, когда Stranger Things будто сам себе планку сдвинул: в истории шоу это пока самый низкий результат на Rotten Tomatoes. На Metacritic ниже остаётся только четвёртый сезон. Странно? Скорее закономерно — ставки растут.

Возвращение к корням

Рецензенты почти хором повторяют главное: Дафферы снова играют на старом, узнаваемом поле. Те самые фонарики, мокрый лес, дыхание монстра в тишине. Саспенс снова хрустит под ногами, как мартовский лёд.

Диалоги — быстрые и живые, актёры будто взрослеют прямо в кадре. Ностальгия идёт рядом с ужасом, но не тянет одеяло — работает как усилитель. К началу финального акта сериал подходит уверенно, будто делает глубокий вдох перед прыжком.

Где буксует сезон

Но восторг разделили не все. Некоторые критики отмечают затянутость первых серий — словно монтаж позволил себе на минуту расслабиться. Часть обзоров упоминает предсказуемость и то, что отдельные персонажи стоят на месте, хотя мир вокруг них уже трещит по швам. Финальная дуга намечена мощная, но чтобы разогнаться, пятому сезону нужно чуть больше хода.

Финальный рывок

Осталось увидеть, что будет дальше. Второй блок из трёх эпизодов выйдет 25 декабря, финал — 31-го. В России — на сутки позже, в 4 утра по Москве. Похоже, самый громкий хлопок ещё впереди.

Читайте также: 5 сезон «Очень странных дел» уже завтра: чтобы все вспомнить перед финалом, надо пересмотреть всего эти 4 серии

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
